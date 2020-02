Privanet Group Oyj

YHTIÖTIEDOTE

28.02.2020 kello 17.00

Privanet Group Oyj laskee liikkeelle joukkovelkakirja- ja hybridilainan

Privanet Group Oyj:n hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen nimellisarvoltaan kolmen miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, jota tarjotaan rajatulle määrälle suomalaisia sijoittajia. Privanet Group Oyj 1/2020 -joukkovelkakirjalainan maturiteetti on 27 kuukautta ja sille maksetaan viiden prosentin vuotuista korkoa. Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 10.3.2020. Lainasta kertyvät varat käytetään Yhtiön vuonna 2020 erääntyvien joukkovelkakirjalainojen takaisinmaksuun sekä konsernin yleisiin liiketoimintatarpeisiin. Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeelle Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.

Lisäksi Privanet Group Oyj:n hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen oman pääoman ehtoisen hybridilainan. Lainan koko on miljoona euroa ja sille maksetaan seitsemän prosentin vuotuista korkoa. Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 1.4.2020. Laina on eräpäivätön, mutta Yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin yhden vuoden kuluttua ja tämän jälkeen vuosittain koronmaksupäivänä. Laina käsitellään Yhtiön IFRS 9 standardin mukaisessa tilinpäätöksessä kokonaisuudessaan omana pääomana eikä se laimenna yhtiön nykyisten osakkeenomistajien omistusta.

Lisätietoja:

Privanet Group Oyj

Timo T. Laitinen, hallituksen puheenjohtaja

+358 (0)500 701 230

timo.laitinen@privanet.fi



Privanet Group Oyj

Riku Lindström, toimitusjohtaja

+358 (0)40 864 4483

riku.lindstrom@privanet.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kahdeksalla paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

