YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektroniikka Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 2.3.2020 klo 10.10 – 10:34 Yleiselektroniikka Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo.

Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 7.2.2020.

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 2.078.793 osaketta ja ääntä. Edustetut osakkeet vastasivat kaikkiaan 81,12 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksessa päätettiin hyväksyä Yleiselektroniikka Oyj:n 3.2.2020 allekirjoittama osakekauppasopimus, jolla se ostaa Machinery Group Oy:n koko osakekannan Yleiselektroniikka Oyj:n suurimmalta osakkeenomistajalta Preato Capital AB:lta ja muilta Machinery Group Oy:n osakkeenomistajilta 18,750 miljoonan euron käteisvastikkeella. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan välittömästi yhtiökokouksen jälkeen.

Yrityskaupan ehtojen mukaisesti kokouksessa päätettin ottaa Yleiselektroniikka Oyj:n omia osakkeita pantiksi Preato Capital AB:ltä myyjien yrityskauppaan liittyvien mahdollisten korvausvastuiden vakuudeksi. Pantiksi otettavia osakkeita on 125.000 osaketta, joka vastaa noin 4,9% Yleiselektroniikka Oyj:n kaikista osakkeista kokouspäivän tilanteen mukaan.

Pantiksi saatujen omien osakkeiden mahdollista realisointia varten yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yleiselektroniikka Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 125.000 osaketta joka vastaa noin 4,9% Yleiselektroniikka Oyj:n kaikista osakkeista kokouspäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakkeiden luovutuksen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on voimassa 2.3.2022 saakka. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2019 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta.

Kokouksessa päätettiin, että yhtiöjärjestyksen toimialaa koskeva 2. kohta laajennetaan yrityskaupan johdosta kuulumaan seuraavasti:

”2. Yhtiön toimialana on teollisten tuotteiden kauppa, vuokraus, valmistus, maahantuonti, vienti, huolto, korjaus sekä tähän toimintaan liittyvät palvelut ja muua alaan liittyvä toiminta. Yhtiö voi ostaa, myydä ja omistaa teollista liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä, kiinteää omaisuutta sekä arvopapereita.”

Kokouksessa päätettiin täydentää hallitusta yhdellä uudella jäsenellä. Ralf Holmlund valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudelle, joka alkaa yhtiökokouspäivästä ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen muina jäseninä jatkavat Mikko Moilanen, Simon Hallqvist, Sari Nordblad, Anssi Ruohtula, Michaela von Wendt ja Martti Yrjö-Koskinen.

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 4.000 euroa kuukaudessa takautuvasti 1.9.2019 alkaen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle hallituspalkkion lisäksi 500 euroa kuukaudessa takautuvasti 1.9.2019 alkaen. Muilta osin hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan eli hallituksen jäsenen palkkio on 1.500 euroa kuukaudessa. Päätetiin, että Simon Hallqvistille ja Martti Yrjö-Koskiselle ei kuitenkaan makseta palkkiota hallitustyöskentelystä.

Todettiin, että yhtiökokouksen kaikki päätökset on tehty yksimielisesti.

Yleiselektroniikka lyhyesti:

Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 238 työntekijää. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.