March 02, 2020 09:35 ET

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.3.2020 klo 16.35

ROBIT OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2019 ON JULKAISTU

Robit Oyj:n vuoden 2019 vuosikertomus on tänään julkaistu suomeksi ja englanniksi pdf-muodossa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.robitgroup.com/investor/taloudellinen-informaatio/ .



Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen sekä vuoden 2019 tilinpäätöksen. Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Vuosikertomus löytyy pdf-tiedostona myös tämän tiedotteen liitteenä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2019 on saatavilla osoitteessa: https://www.robitgroup.com/investor/taloudellinen-informaatio/ .

ROBIT OYJ

Ilkka Miettinen, talousjohtaja

Lisätiedot:

Ilkka Miettinen, talousjohtaja

Puh. +358 50 384 8318

ilkka.miettinen@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 13 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com

