March 02, 2020 11:30 ET

Privanet Group Oyj

YHTIÖTIEDOTE

02.03.2020 kello 18.30

Privanet Group Oyj: Kaupankäynti Nordic SME -markkinapaikalla päättyy 13.3.2020

Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) on tänään hyväksynyt Privanet Group Oyj:n (”Yhtiö”) hakemuksen Yhtiön osakkeen poistamiseksi NGM:n ylläpitämältä Nordic SME (aiemmin Nordic MTF) -markkinapaikalta. Viimeinen kaupankäyntipäivä Yhtiön osakkeella markkinapaikalla on 13.3.2020. Kaupankäynti Yhtiön osakkeella jatkuu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Rinnakkaislistautumisen päättyessä Privanet Group Oyj muuttaa tiedottamispolitiikkaansa siten, että Nordic SME -markkinapaikan sääntöjä ei enää sovelleta Yhtiön tiedottamisessa. Näin ollen Yhtiö julkaisee tämän jälkeen sääntömääräiset tiedotteensa ainoastaan suomen kielellä.

Lisätietoja:

Privanet Group Oyj

Timo T. Laitinen, hallituksen puheenjohtaja

+358 (0)500 701 230

timo.laitinen@privanet.fi



Privanet Group Oyj

Riku Lindström, toimitusjohtaja

+358 (0)40 864 4483

riku.lindstrom@privanet.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

Liite