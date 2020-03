March 03, 2020 02:30 ET

ENEDO OYJ Pörssitiedote 3.3.2020 klo 9:30





Enedo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Enedo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on valmistellut hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset 24.4.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallituksen jäsenmäärä ja hallituksen jäsenten valitseminen



Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.



Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Tuomo Lähdesmäki, Matti Miettunen, Taru Narvanmaa ja Antti Sivula ja uutena jäsenenä Michael Peters.

Michael Petersin ansioluettelo on tämän tiedotteen liitteenä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittaa, että Tuomo Lähdesmäki jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja, että Taru Narvanmaa jatkaa hallituksen varapuheenjohtajana.



Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön Internet-sivuilla www.enedopower.com.





Hallituksen palkkiot



Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkiot pysyvät ennallaan ja, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan siten yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 3.750 euroa kuukaudessa

muille hallituksen jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa

lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle sama lisäpalkkio kuin aiemmalla toimikaudella, eli 750 euroa kuukaudessa.





Matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi laskuja vastaan.



Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.





ENEDO OYJ



Vesa Leino

toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jarkko Takanen, puh. 040-554 5500.





Enedo konserni

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja –systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat Led Drivers, Power supplies ja Power Systems. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 43,3 milj. euroa. Enedossa työskentelee 388 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.enedopower.com

Liite