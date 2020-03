March 03, 2020 09:00 ET

Siili Solutions Oyj tilinpäätös ja toimintakertomus 3.3.2020 kello 16.00



Siili Solutions Oyj on tänään julkaissut vuosikertomuksen vuodelta 2019. Vuosikertomus on luettavissa tämän tiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja se on saatavilla myös osoitteessa www.siili.com/fi/sijoittajille.

Vuosikertomus sisältää vuoden 2019 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

Siili Solutions Oyj

