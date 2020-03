March 04, 2020 01:00 ET

March 04, 2020 01:00 ET

Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote 4.3.2020 kello 8:00 EET

Hoivatilat Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2019 on julkaistu

Hoivatilojen vuosikertomus vuodelta 2019 on julkaistu Hoivatilojen verkkosivuilla osoitteessa https://hoivatilat.fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/ . Vuosikertomuksen PDF-tiedosto on lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä.

Lisätietoja:

Riikka Säkkinen

Henkilöstö- ja viestintäjohtaja

p. 040 524 2768

riikka.sakkinen(a)hoivatilat.fi

Hoivatilat lyhyesti:

Hoivatilat Oyj on erikoistunut päivä- ja hoivakotikiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Hoivatilat on perustettu vuonna 2008 ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä jo noin 60 suomalaisen kunnan kanssa ja käynnistänyt yli 200 kiinteistöhanketta eri puolille Suomea ja Ruotsia. www.hoivatilat.fi

Liite