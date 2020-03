March 04, 2020 08:30 ET

March 04, 2020 08:30 ET

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 4.3.2020 klo 15.30





DOVRE GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2019 JULKAISTU





Dovre Group Oyj:n vuoden 2019 vuosikertomus on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön kotisivulla osoitteessa www.dovregroup.com -> Investors. Vuosikertomus sisältää toimitusjohtajan katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset sekä tilintarkastuskertomuksen ja selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.





Lisätietoja:

Dovre Group Oyj

Mari Paski, talousjohtaja

mari.paski@dovregroup.com

puh. 020 436 2000









Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Venäjällä, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 650 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivu: www.dovregroup.com .





JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.dovregroup.com

Liite