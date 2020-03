Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 4.3.2020 klo 16.25





Kansaneläkelaitos (Kela) on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin toimittamaan hallinnollisen asianhallintaratkaisun SaaS-palveluna. Hankinta sisältää asianhallintaratkaisun ja sen toimituksen, tukipalvelut ja erikseen tilattavat asiantuntijatyöt. Tavoitteena on, että ratkaisu toisi kustannustehokkuutta ja tukisi Kelan ydintoimintojen tehokasta suorittamista digitalisoimalla asian- ja asiakirjahallinnan prosesseja. Ratkaisu sisältää asianhallinnan, asiakirjahallinnan, sopimustenhallinnan, tiedonohjauksen ja sähköisen arkistoinnin.

Innofactorin toimittama järjestelmä pohjautuu Innofactorin Dynasty-tuoteperheeseen. Järjestelmätoimitus ja siihen liittyvät integraatiot on suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2020–2021 aikana. Sopimus on voimassa ensin neljä vuotta, jonka jälkeen se on voimassa toistaiseksi. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo sopimuskaudelta on noin 1 050 000 euroa.

Kansaneläkelaitos (Kela) on eduskunnan valvonnassa oleva itsenäinen sosiaaliturvalaitos, joka huolehtii Suomessa asuvien ja monien ulkomailla asuvien suomalaisten sosiaaliturvasta eri elämäntilanteissa. Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan kuuluvat esimerkiksi lapsiperheiden tuet, sairausvakuutus, kuntoutus, työttömän perusturva, perustoimeentulotuki, asumistuki, opintotuki, vammaisetuudet ja vähimmäiseläkkeet. Kelan toiminta-ajatus on: Kela turvaa väestön toimeentuloa, edistää terveyttä ja tukee itsenäistä selviytymistä.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.





Espoossa 4.3.2020

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja





Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.com