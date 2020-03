Rovio Entertainment Oyj Lehdistötiedote 6.3.2020

Rovio Entertainment Oyj: Vastuullisuusraportti 2019 on julkaistu

Rovio Entertainment Oyj on tänään julkaissut yhtiön vastuullisuusraportin vuodelta 2019. Raportti on luettavissa yhtiön verkkosivuilla suomenkielisenä ja englanninkielisenä: https://investors.rovio.com/fi/vastuullisuus

Rovion keskeinen yritysvastuun alue on turvallinen ja vastuullinen pelaaminen. Muut yritysvastuun painopisteet ovat Angry Birds -lisenssituotteiden vastuullisuus, henkilöstön hyvinvointi ja monimuotoisuus, vastuulliset toimintatavat ja sekä oman toiminnan ympäristövaikutukset. Vastuullisuusraportissa keskitytään myös sosiaaliseen vastuuseen sekä ihmisoikeuksiin ja korruption ja lahjonnan torjuntaan.

Rovion Vastuullisuusraportti 2019 on myös tämän tiedotteen liitteenä.

