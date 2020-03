United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 9.3.2020 kello 11:15

United Bankers Oyj:n vuosikertomus 2019 on julkaistu

United Bankers Oyj on julkaissut vuoden 2019 vuosikertomuksen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/ir-kirjasto/vuosikertomukset . Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Vuosikertomus on lisäksi tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona.

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Liite: United Bankers Oyj Vuosikertomus 2019

United Bankers Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankersin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 135 työntekijää (FTE) sekä 36 asiamiestä (2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,6 miljardia euroa (2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

Liite