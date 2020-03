March 09, 2020 10:00 ET

March 09, 2020 10:00 ET

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.3.2020 KLO 16.00

JUKKA PIHAMAA, HEAD OF SUPPLY CHAIN JÄTTÄÄ TEHTÄVÄNSÄ ROBITISSA

Robit Oyj ja Jukka Pihamaa, Head of Supply Chain ovat sopineet, että Pihamaa jättää yhtiön maaliskuun lopussa 2020. Pihamaa on vastannut yhtiön toimitusketjusta vuodesta 2017. Hän on myös toiminut yhtiön johtoryhmän jäsenenä.

"Haluan kiittää Jukkaa yhtiön puolesta Robitin eteen tehdystä työstä hankintatoimen kansainvälistämisessä", toteaa Robitin CEO Tommi Lehtonen.

Yhtiön johtoryhmän muodostavat huhtikuusta 2020 lähtien CEO Tommi Lehtonen, CFO Ilkka Miettinen,

HR Director Jaana Rinne ja COO Arto Halonen.

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen, CEO

Lisätietoja:

Robit Oyj

Tommi Lehtonen, CEO

+358 40 724 9143

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 13 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com