March 09, 2020 15:00 ET

Vincit Oyj

Sisäpiiritieto 9.3.2020 kello 21:00

Vincit Californialle 1,1 miljoonan euron sopimus data-analytiikkaan erikoistuneelta nykyiseltä asiakkaaltaan

Vincit California on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen ohjelmistokehityksen alihankintapalveluista data-analytiikkaan erikoistuneen nykyisen asiakkaansa kanssa. Sopimus koskee vuotta 2020 ja sen arvo on noin 1,1 miljoonaa euroa.

Vincit Californian toimitusjohtaja Ville Houttu: “On hienoa, että usean vuoden mittainen yhteistyö asiakkaan kanssa laajenee entisestään. Minulle se on ennen kaikkea osoitus tiimin erinomaisesta työstä ja korkealaatuisesta palvelusta. Vaikka sopimukset ovat bisnesmielessä merkkipaaluja, pitää asiakkaan tyytyväisyys ansaita joka päivä.”

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Data-analytiikka ja datan monipuolinen hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä ovat nousutrendissä. Sen todistaa myös tämä yhteistyö. Upeaa duunia Villeltä ja koko Californian tiimiltä. Uskomme Vincit Californian kasvun jatkuvan vahvana ja tämänkaltaisten asiakkuuksien varaan sitä onkin hyvä rakentaa.”

Lisätietoja:

Vincit California Inc., toimitusjohtaja Ville Houttu, puhelin: +1 415 960 5673

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

