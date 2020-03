March 12, 2020 09:30 ET

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN 12.3.2020 KLO 15.30

Asiakastieto Groupin pääomamarkkinapäivä 2.4.2020 siirtyy

Asiakastieto Groupin pääomamarkkinapäivä oli suunniteltu pidettäväksi torstaina 2.4.2020 klo 11.30 Hotel Kämpissä Helsingissä.

Viimeaikaisten koronavirukseen liittyvien riskien vuoksi toimitusjohtaja Jukka Ruuska linjauksella tilaisuus on päätetty siirtää myöhempään ajankohtaan vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla. Kerromme uudesta, tarkemmasta ajankohdasta myöhemmin.

Asiakastieto Group noudattaa toiminnassaan vastuullisuutta ja haluamme nyt vallitsevassa tilanteessa varotoimenpiteenä välttää tilaisuuksia, joissa sidosryhmillämme on riski altistua virukselle.

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli 146 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 420. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.