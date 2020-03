Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

12.3.2020 klo 19.30

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus valitsi 12.3.2020 pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Heikki Bergholmin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassilan.

Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Sakari Lassilan ja jäseniksi Teemu Kangas-Kärjen ja Pasi Tolppasen. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi keskuudestaan Heikki Bergholmin ja jäseniksi Laura Lareksen, Miikka Maijalan ja Laura Tarkan.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749