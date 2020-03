YHTIÖTIEDOTE 13.3.2020

RUSH FACTORY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

Vuosi 2019 näytti Color Obstacle Rush -konseptin (COR) suosion olevan edelleen korkealla. COR -tapahtumissa oli vuoden 2019 aikana 119 289 osallistujaa joka on konseptin uusi kävijäennätys.



Kauden 2020 tapahtumien lipunmyynti on lähti käyntiin hyvin ja Color Obstacle Rush -konseptin uudet maat Tanska, Hollanti ja Belgia ovat myyneet hyvin. Tämä lisää entisestään luottamusta COR-konseptin tulevaisuuteen. Duudsonit Funland -konseptin ensimmäisen kiertueen kaupungit on julkaistu ja uuden “2020 projektin” julkaisu on suunniteltu keväälle. Covid-19 vaikutukset tilikauteen 2020 ovat vielä arvoitus. Tähän mennessä yksi tapahtuma Pariisin Jablinesissa 28.-29.3.2020 on jouduttu viranomaisten vaatimuksesta siirtämään.







TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELLE 2019 LYHYESTI



Tilikauden 1.1-31.12.2019 liikevaihto oli 4,042 miljoonaa euroa. Käyttökate tilikaudella oli 10,5%. Tilikauden liikevoitto oli 310 tuhatta euroa. Kasvuinvestointien kustannukset (yhteensä n. 0,3 miljoonaa euroa) on kirjattu vuodelle 2019, jolloin nämä kustannukset laskevat vuoden 2019 käyttökatetta ja tulosta.



Color Obstacle Rush -konseptin lipunmyynti eteni suunnitellusti kevääseen 2019 asti jonka jälkeen lipunmyynti ei pysynyt tavoitellulla tasolla. Vuoden 2019 aikana järjestettiin 40 Color Obstacle Rush -tapahtumaa, 9 Rush Workout -tapahtumaa sekä 2 Duudsonit Funland -pilottitapahtumaa.

Hallitus tulee esittämään yhtiökokoukselle, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

H2 2019 KATSAUS



Vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla yhtiö järjesti 19 Color Obstacle Rush -tapahtumaa ja 2 Rush Workout -tapahtumaa. Perinteisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla olevat tapahtumat ovat pienempiä kooltaan kuin H1 aikana järjestettävät tapahtumat. Tämä näkyi tänäkin vuonna liikevaihdossa joka H2 2019 jaksolla oli 1.612 miljoonaa euroa. Hyvin alkanut lipunmyynti kaudelle 2019 ei pysynyt suunnitellulla tasolla jonka takia liikevaihto jäi hieman tavoitteesta. Tästä huolimatta COR-tapahtumat keräsivät vuoden 2019 aikana 119289 osallistujaa joka on COR-konseptin uusi kävijäennätys. Potentiaali COR-konseptilla näyttää näin ollen edelleen suurelta.

H2 aikana alkaa perinteisesti seuraavan vuoden lipunmyynti joka myynti ja ja markkinointistrategian hienosäädöllä lähti tälläkin kerralla käyntiin onnistuneesti. H2 aikana tehtiin myös valmistelevaa työtä uusien markkina-alueiden ja maiden avaamiseksi. Tämä työ on tulevaisuudessa kaikkien konseptien hyödynnettävissä ja jo kaudeksi 2020 avattiin Color Obstacle Rush -konseptille kolme uutta maata. Näiden kasvuinvestointien kustannukset näkyvät H2 2019 käyttökatteessa joka oli -0.172 miljoonaa euroa, H2 2019 liiketuloksen ollessa -0.225 miljoonaa euroa.

NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2020



Strategian mukainen kehitys etenee suunnitellusti uusien konseptien osalta. Duudsonit Funland -konseptin kiertueen ensimmäinen osuus julkaistiin helmikuussa 2020. Lipunmyynnin vasta juuri alettua, päätettiin Duudsonit Funland -konseptin tapahtumat siirtää Covid-19 takia syksylle.

“Projekti 2020” nimellä kulkeva tapahtumakonsepti on Rush Factory Oyj:n uusin tapahtumakonsepti, jonka ensimmäiset tapahtumat on suunniteltu Suomeen ja Ruotsissa syksyn 2020 aikana. Konseptin julkaisu on viime metreillä, mutta Covid19 mahdolliset vaikutukset konseptin julkaisuun ovat vielä arvoitus. Lipunmyynti ensimmäisiin tapahtumiin tullaan aloittamaan yhtäaikaa konseptin julkaisun kanssa jonka takia arvioimme tilannetta Covid19—epidemian edetessä. Tällä hetkellä konseptin ja kiertueen suunnittelu etenee strategian mukaisesti.

Kauden 2020 Color Obstacle Rush tapahtumien lipunmyynti lähti syksyllä 2019 hyvin liikkeelle ja on jatkunut lupaavasti talven aikana. Uusien COR-maiden Tanskan, Hollannin ja Belgian lipunmyynti on sujunut erittäin lupaavasti joka osaltaa valaa uskoa COR-konseptin jatkuvuuteen.

Covid-19 epidemialla on välittömiä vaikutuksia yhtiön toimintaan vuonna 2020. Epidemian aiheuttama uhka vähentää vääjäämättä väliaikaisesti yleistä kiinnostusta yleisötapahtumia kohtaan, mikä tulee näkymään merkittävästi yhtiön vuoden 2020 kokonaislipunmyynnissä. Toistaiseksi tapahtumien lipunmyyntiä on jatkettu normaaliin tapaan, mutta yhtiö valmistautuu siirtämään osaa tapahtumista myöhempään ajankohtaan. Suuri osa tapahtumakauden lipuista on jo myyty, mutta tapahtumien siirroista aiheutuu yhtiölle lisäkustannuksia. Lisäksi tapahtumien siirtoihin liittyy epävarmuutta kunnes epidemia helpottaa yhtiön toiminta-alueella. Yhtiön noudattaa tapahtumien järjestämisessä kunkin maan viranomaisten määräyksiä ja mahdollisista tapahtumien siirroista päätetään yhdessä viranomaisten kanssa. Covid-19 epidemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta epävarmuudesta johtuen yhtiö ei anna arviota vuoden 2020 liikevaihdosta eikä käyttökatteesta.

* Myyntiluvut ovat euroiksi käännettyjä vertailukelpoisia Color Obstacle Rush-tapahtumien myyntilukuja lipunmyyntijärjestelmästä. Luvut sisältävät paikallisen arvonlisäveron (5,5% - 25%). Luvuissa ei ole mukana muita yhtiön tapahtumakonsepteja, Rush Workoutia ja Duudsonit.





TALOUDELLISET TAVOITTEET

Covid-19 epidemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta epävarmuudesta johtuen yhtiö ei anna arviota vuoden 2020 liikevaihdosta eikä käyttökatteesta.

Yhtiö tavoittelee edelleen lähivuosina 12 miljoonan euron liikevaihtoa käyttökatteen ollessa erinomaisella tasolla (25 - 35%). Kasvun odotetaan syntyvän lähinnä uusien tapahtumakonseptien lanseerauksista pilotointivaiheen päätyttyä.



TOIMITUSJOHTAJA MARKUS NIEMELÄ

“Rush Factory innovoi, markkinoi ja toteuttaa kiertuemuotoisia tapahtumakonsepteja. Olemme järjestäneet satoja tapahtumia ja hioneet toimintamallin sellaiseksi että voimme kevyellä kalustolla liikkua ketterästi ympäri Eurooppaa järjestäen tapahtumia viikko toisensa jälkeen. Vuonna 2019 järjestimme parhaimmillaan viisi tapahtumaa viikon sisällä joka jo itsessään kertoo paljon organisaatiomme ketteryydestä. Olemme löytäneet hyviä ihmisiä organisaatioomme ja nykyisellä tiimillä olemme valmiita kasvamaan entisestään!

Listautumisen jälkeen pääsimme vuonna 2019 jälleen keskittymään normaaliin toimintaamme, eli tapahtumiin. Tämän tulokset onkin näkyvissä liikevaihdon kasvussa ja kannattavuuden parantumisessa.

Duudsonit Funland -konseptia testattiin Turussa ja Raumalla vuoden 2019 aikana ja tulokset olivat hyvin lupaavia. On ollut hienoa rakentaa konseptia yhdessä Duudsonit-organisaation kanssa ja odotamme kaikki tämän uuden konseptin ensimmäisten tapahtumien kokemista.

Covid-19 vaikutus koko tapahtuma-alaan on varmasti yksi tämän vuoden tärkeimpiä asioita Rush Factoryä seuraavien sijoittajien mielessä. Olemme tähän mennessä viranomaismääräyksen johdosta joutuneet siirtämään yhden tapahtuman Pariisissa. Olemme reagoineet tilanteeseen muuttamalla tapahtuman kulkua ja sopeutuen näin viranomaisten suosituksiin ja määräyksiin. Ketteränä yhtiönä pyrimme mukautumaan tilanteeseen ja olemmekin siinä mielessä hyvässä asemassa että toimintamme ei ole rakennettu yhden maan tai yhden tapahtuman varaan vaan toimintakenttämme on laaja.

Vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla aloitimme myös maiden ja markkina-alueiden selvittämisen tulevaa kasvua varten. Color Obstacle Rush -konseptin suosion jatkuessa hyvänä päätimme jo 2020 kaudelle laajentaa COR-kiertueet yhteensä yhdeksään maahan, aikaisemman kuuden sijaan. Selvitystyö uusien tapahtumapaikkojen osalta onkin osoittautunut onnistuneeksi, uusien maiden myydessä erinomaisesti. Selvitystyöstä on suuri apu myös tulevaisuudessa esimerkiksi “2020 projekti” -konseptin tulevilla kiertueilla. Odotammekin innolla uusimman konseptin julkaisua ja sen ensimmäisiä tapahtumia kuluvan vuoden aikana!”

RUSH FACTORY OYJ - KONSERNIN TUNNUSLUVUT

1.1.-31.12.2019 1.7.-31.12.2019 20.6.-31.12.2018 1.7.-31.12.2018 Liikevaihto, t€ 4024 1612 1027 1027 Käyttökate (EBITDA), t€ 424 -172 -524 -524 Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 10,50 % -11,00 % -51,00 % -51,00 % Liikevoitto, (EBIT) t€ 310 -225 -345 -345 Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 7,70 % -13,80 % -33,60 % -33,60 % Tulos ennen veroja (EBT), t€ 292 -216 -747 -747 Tulos ennen veroja (EBT), % 7,20 % -13,30 % -72,70 % -72,70 % Tilikauden tulos 282 -141 -760 -760 Oman pääoman tuotto, % 18,90 % neg. neg. neg. Sijoitetun pääoman tuotto, % 20,80 % neg. neg. neg. Omavaraisuusaste, % 79,20 % 79,20 % 59,60 % 59,50 % Nettovelkaantumisaste, % -56,20 % -56,20 % -100,97 % -100,97 % Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden aikana keskimäärin 2 353 498 2 353 498 1 677 255 1 677 255 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 2 353 498 2 353 498 2 353 498 2 353 498 Henkilöstö 12 12 11 11





































OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

Osakekohtaisiin tunnuslukuihin sisältyvä edellisen tilikauden tulos on oikaistu 12 kuukautta vastaavaksi.

1.1.-31.12.2019 1.7.-31.12.2019 20.6.-31.12.2018 1.7.-31.12.2018 Osakekohtainen tulos, € 0,120 -0,59 -0,906 -0,455 Osakekohtainen oma pääoma, € 0,690 0,690 0,575 0,575 Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 24,377 Osakekannan markkina-arvo, t€ 6872 6872 7649 7649

















OSAKKEEN KURSSIKEHITYS

1.1.-31.12.2019 20.6.-31.12.2018 Alin kurssi 2,64 € 2,65 € Ylin kurssi 4,07 € 4,40 € Tilikauden keskikurssi 3,58 € 3,16 €













1.1.-31.12.2019 20.6.-31.12.2018 Osakkeiden vaihdon kehitys kpl 61141 13243 Osakkeiden vaihdon kehitys % 2,60 % 0,79 %













KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (epäsuora)

1.1.-31.12.2019 26.6.-31.12.2018 H1 2019 H2 2019 H2 2018 Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 292 204 -746 726 508 663 -216 459 -746 726 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 114 044 94 863 61 395 52 649 94 863 Rahoitustuotot ja -kulut 17 384 401 990 25 614 -8 230 401 990 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 423 632 -249 873 595 672 -172 040 -249 873 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys -5 729 187 533 -204 177 198 449 187 533 Vaihto-omaisuuden lisäys -228 711 -18 543 -193 592 -35 119 -18 543 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys -104 695 -185 977 422 746 -527 441 -185 977 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 84 497 -266 860 620 650 -536 152 -266 860 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -17 384 -351 419 -25 614 8 230 -351 419 Maksetut välittömät verot -29 290 -5 520 -86 249 56 959 -5 520 Liiketoiminnan rahavirta (A) 37 823 -623 799 508 787 -470 963 -623 799 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -500 989 -116 691 -257 452 -243 537 -116 691 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 9 600 9 600 Ostetut tytäryhtiöosakkeet 393 611 393 611 Investointien rahavirta (B) -491 389 276 920 -257 452 -233 937 276 920 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen oman pääoman lisäys 66 000 66 000 Listautumisanti 1 647 324 1 647 324 Rahoituksen rahavirta ( C) 0 1 713 324 0 0 1 713 324 Rahavarojen lisäys (A + B + C) -453 566 1 366 445 251 335 -704 900 1 366 445 Rahavarat tilikauden alussa 1 366 445 1 366 445 1 617 779 Rahavarat tilikauden lopussa 912 879 1 366 445 1 617 779 912 879 1 366 445









































































OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

Oma pääoma Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni Konserni Konserni 12/31/19 12/31/18 31.12.2019 31.12.2018 H2 2019 H2 2018 Sidottu oma pääoma Osakepääoma 1.1. 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 Osakepääoman korotus maksullisella osakeannilla 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 Osakepääoma 31.12. 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Sidottu oma pääoma yhteensä 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Vapaa oma pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 1 863 324,08 0,00 1 863 324,08 0,00 1 863 324,08 0,00 Listautumisanti 0,00 1 863 324,08 0,00 1 863 324,08 1 863 324,08 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 1 863 324,08 1 863 324,08 1 863 324,08 1 863 324,08 1 863 324,08 1 863 324,08 Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. -302 126,91 0,00 -760 007,45 0,00 -337 593,18 0,00 Muuntoerot -12 181,47 0,00 -12 181,47 0,00 Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. -302 126,91 0,00 -772 188,92 0,00 -349 774,65 0,00 Tilikauden voitto 208 934,53 -302 126,91 281 913,80 -760 007,45 -140 500,47 -760 007,45 Vapaa oma pääoma yhteensä 1 770 131,70 1 561 197,17 1 373 048,96 1 103 316,63 1 373 048,96 1 103 316,63 Oma pääoma yhteensä 2 020 131,70 1 811 197,17 1 623 048,96 1 353 316,63 1 623 048,96 1 353 316,63

































































TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2019

Yhtiön tilinpäätöstiedote julkaistaan 13.3.2020 yhtiön internetsivuilla osoitteessa rushfactory.fi/sijoittajille/taloustietoa/avainluvut

Rush Factory Oyj:n vuosikertomus tilikaudelta 2019, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan 20.3.2020 yhtiön internetsivuilla rushfactory.fi/sijoittajille/taloustietoa

Yhtiökokous järjestetään Helsingissä 20.4.2020 klo 16.00.

Q1 neljännesvuositiedote 20.4.2020

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2020 julkaistaan 25.8.2020.

Lisätietoja:

Markus Niemelä

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

markus@rushfactory.fi

Mika Metsämäki

Kaupallinen johtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

Rush Factory Oyj tunnuslukujen laskukaavat:

Oman pääoman tuotto‐%

Oman pääoman tuotto‐% = 100 * nettotulos (12 kk) / Oikaistu oma pääoma keskimäärin.

Sijoitetun pääoman tuotto‐% = 100 * [ nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) ] / sijoitettu pääoma keskimäärin.

Omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste‐% = 100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma ‐ tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut).

Nettovelkaantumisaste‐% = 100 * (korolliset velat ‐ likvidit rahavarat ) / omat varat.

Osakekohtainen tulos (EPS) = Nettotulos ilman vähemmistöosuutta / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita.

Liiketulos = liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot ‐ toimintakulut ‐ poistot ja arvonalennukset. Liiketulos‐% = 100 * liiketulos / liikevaihto

Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset

Käyttökate‐% = 100 * käyttökate / liikevaihto.

Sijoitetun pääoman tuotto‐% = 100 * [ nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) ] / sijoitettu pääoma keskimäärin.

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.





