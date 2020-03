Next Games Oyj Yhtiötiedote 13.3.2020 klo 11:15



Next Gamesin vuosikertomus vuodelta 2019 on julkaistu ja luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nextgames.com/fi/raportit .

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen liitetietoineen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvityksen.

Next Gamesin varsinainen yhtiökokous 2020 on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä keskiviikkona 20.5.2020.

Lisätietoja:

Annina Salvén

Talousjohtaja

+358 (0) 40 588 3167

investors@nextgames.com

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

