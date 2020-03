DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2020 klo 15.00



DNA muuttaa taloudellista raportointiaan vuoden 2020 alusta alkaen. Yhtiö julkistaa puolivuotiskatsauksen (tammi-kesäkuulta) ja koko tilikaudelta. Tammi-maaliskuulta ja tammi-syyskuulta DNA julkistaa lehdistötiedotteella liiketoimintakatsauksen sisältäen toimitusjohtajan katsauksen sekä keskeiset taloudelliset ja operatiiviset avainluvut.



DNA:n taloudellisen raportin julkistus vuonna 2020:

16.7.2020: Puolivuotiskatsaus, tammi-kesäkuu 2020

DNA:n liiketoimintakatsauksen julkistukset vuonna 2020:

28.4.2020: Liiketoimintakatsaus, tammi-maaliskuu 2020

21.10.2020: Liiketoimintakatsaus, tammi-syyskuu 2020

DNA:n osakkeen listaus Nasdaq Helsingin pörssissä päättyi 3.2.2020 ja tämän jälkeen DNA ei ole arvopaperimarkkinalain mukaisen tiedonantovelvollisuuden piirissä osakkeiden liikkeeseenlaskijana. DNA on laskenut liikkeelle vuonna 2025 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000312095), joka on listattuna Nasdaq Helsingin pörssissä ja jonka suhteen DNA on edelleen tiedonantovelvollisuuden piirissä.

DNA Oyj

