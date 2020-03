March 16, 2020 07:15 ET

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 16.3.2020 klo 13.15



Valmet toimittaa päällystävän kartonginvalmistuslinjan (PM 2) sisältäen laajat automaation ja teollisen internetin paketit APP:n Guangxi Jingui Pulp and Paperin (GJPP) Qinzhoun tehtaalle Kiinaan. Koneen käyttöönotto on suunniteltu vuodelle 2021.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämän tyyppisen ja laajuisen tilauksen kokonaisarvo on tyypillisesti noin 150-200 miljoonaa euroa.

Käynnistyessään PM 2 on maailman nopein, suurikapasiteettisin ja hyvin moderni päällystetyn kartonginvalmistuskone. PM 2 seuraa APP:n vuonna 2014 käyttöönotettua Ningbo PM 4 -konetta, joka on tällä hetkellä maailman nopein taivekartonkikone (FBB).

”GJPP:n tärkein tavoite oli, että PM 2 on huipputehokas ja -teknologiaa edustava kartonkikone. Asiakas korosti myös alhaisten käyttökustannusten merkitystä. Valmetin päällystetyn kartonkilinjan erittäin alhaiset energia- ja vedenkulutusarvot ovat todistetusti alemmat kuin kilpailijoilla”, kertoo Valmetin vanhempi myyntipäällikkö Timo Saresvuo.

Valmetin toimituksen tekniset tiedot

Valmetin PM 2 -toimitus sisältää nopean päällystävän kartonkilinjan hylynkäsittelystä rullaimelle ja leikkureille. Kolme OptiFlo Foudrinier -perälaatikkoa, OptiFormer Multi -viiraosa ja OptiPress Linear -puristinosa tuottavat korkealaatuisen pohjakartongin, ja neljä OptiCoat Jet -teräpäällystysasemaa varmistavat ensiluokkaisen päällystelaadun. OptiCoat Dry -ilmakuivaimet ylläpitävät hyvän päällystelaadun energiatehokkaasti. Toimitukseen kuuluu myös kartonkikoneen koko prosessi-ilmastointijärjestelmä sisältäen korkean kastepisteen OptiAir -huuvan ja lämmöntalteenoton. Keskiökäyttöinen OptiReel Linear -rullain ja kaksi Dual Unwind illa varustettua OptiWin Drum -kantotelaleikkuria tuovat erittäin korkean kapasiteettitason ja parantavat turvallisuutta.

Valmet DNA -automaatiojärjestelmän toimitus sisältää prosessi- ja sähkökäyttöjen ohjaukset sekä tuotantotehokkuuden- ja kunnonvalvonnan ratkaisut. Valmet IQ -laadunhallinta puolestaan kattaa skannerit mittauksineen sekä kone- ja poikkisuuntaiset ohjaukset ja profiloinnit.

Toimitukseen kuuluu myös paperikoneen kudokset, vara- ja kulutusosapaketit. Starttia ja kartonkikoneen lisäoptimointia tuetaan etäyhteyden kautta suorituskykykeskuksen avustuksella käyttäen viimeisimpiä teollisen internetin ratkaisuja. Datapohjainen ja proaktiivinen etätuki on nopea ja tehokas keino suunnitellun starttikäyrän saavuttamiseksi.

Viiraltaan 8 850 mm leveä kartonkikone tuottaa valkaistuja sellukartonkilajeja (taivekartonki, FBB) neliömassa-alueella 190-300 g/m2. Koneen suunnittelunopeus on 1 450 m/min ja päivittäinen kapasiteetti n. 3 800 tonnia.

Tietoja asiakkaasta Guangxi Jingui Pulp and Paper

Guangxi Jingui Pulp and Paper perustettiin vuonna 2003, ja se on osa APP-China-yritystä. APP:n tehtaiden vuotuinen kokonaistuotantomäärä on 11 miljoonaa tonnia. APP-China toimittaa laadukkaita tuotteita asiakkailleen ympäri maailmaa vastaamaan pehmopaperin, pakkausten ja paperin kasvavaan maailmanlaajuisen kysyntään. Guangxi Jingui Pulp & Paper työllistää yli 1 500 työntekijää.

Lisätietoja:

Xiangdong Zhu, Kiinan maajohtaja, Valmet, puh. +86 1380 1795 775

Mika Ollikainen, myynti- ja markkinointijohtaja, Kartonki- ja paperitehtaat, Valmet, puh. +358 45 2711 711

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi

