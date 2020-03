EFECTE OYJ -- LEHDISTÖTIEDOTE -- 17.3.2020 KLO 14.00

Efecte Oyj: Tilinpäätöstiedotteen 2019 julkistaminen 23.3.2020

Efecte Oyj julkistaa maanantaina 23.3.2020 tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2019 arviolta klo 18.45.

Koronavirustilanten vuoksi tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään ainoastaan etäyhteyden välityksellä. Tiedotustilaisuuteen osallistuvia pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan etukäteen viimeistään 23.3.2020 klo 16.00 mennessä puhelimitse 0400 383 064 tai sähköpostitse: tatu.paavilainen@efecte.com . Ilmoittautuneille toimitetaan tarkemmat ohjeet tilaisuuteen osallistumista varten.

Lisätietoja:

Taru Mäkinen

Talousjohtaja

Efecte Oyj

taru.makinen@efecte.com

040 507 1085

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Pankki Oyj, puh. 040 579 6210

Efecte Oyj

Efecte on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa pilvipohjaisia palvelunhallinnan ohjelmistoja ja niitä tukevia asiantuntijapalveluita. Efecten ohjelmistoilla voidaan joustavasti hallita kaikkia organisaation sisäisiä ja ulkoisia palveluita, esimerkiksi IT:n, henkilöstöhallinnon tai talousosaston palveluita ja asiakaspalvelua sekä pääsyoikeuksia. Efecte on yksi alan johtavista keskisuurten ja julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998 ja se on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland-markkinapaikalla. Efecte toimii Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa.