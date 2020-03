March 17, 2020 11:45 ET

March 17, 2020 11:45 ET





Piippo Oyj

Johtohenkilöiden liiketoimet

Piippo Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (Piippo)

Johtohenkilöiden liiketoimet 17.3.2020 klo 17.45

Piippo Oyj - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Antti Olavi Piippo

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Piippo Oyj

LEI: 7437002QJ697P74URL68

Ilmoituksen luonne: LUOVUTUS

Muutoksen selostus: Osakkeiden luovutus

Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-17

Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000123070

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 433500 Yksikköhinta: 3,06 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 433500 Keskihinta: 3,06 EUR

PIIPPO OYJ

Lisätietoja:

Piippo Oyj, toimitusjohtaja Jukka Keisanen, puh. +358 43 218 1245

Hyväksytty neuvonantaja: Sisu Partners Oy, Juha Karttunen, puh. +358 40 555 4727

