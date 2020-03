Vincit Oyj

Lehdistötiedote 18.3.2020 kello 15:00

Vincit käynnistää humaanit yt:t ja varautuu koronan aiheuttamaan epävarmuuteen

Vincit aloittaa historiansa toiset koko Suomen toimintoja koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Ensimmäiset pidettiin 8 vuotta sitten ja tunnettiin nimellä positiiviset yt-neuvottelut. Nyt aikomuksena on järjestää humaanit yt-neuvottelut, joiden tavoitteena on, että ketään ei tarvitse lomauttaa.

Tarkoituksena on varautua siihen, että epidemia pitkittyy ja että kerrannaisvaikutukset talouteen ovat odotettua suuremmat ja ennakoida, jotta voimme toimittaa aina toimivinta digitaalisuutta asiakkaillamme yli korona-viruksen aiheuttaman epävarmuuden.

Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: ”Tilanne on toistaiseksi olosuhteet huomioon ottaen vakaa, mutta tiedostamme, että se voi muuttua nopeastikin. Tästä syystä on parempi olla etukenossa eikä tulla yllätetyksi housut kintussa. Ylläpitopalveluidemme kysyntä on kasvanut asiakkaidemme keskittyessä varmistamaan omat ydinliiketoimintansa. Meillä on kuitenkin asiakkaita sellaisilla toimialoilla, jotka tulevat ottamaan rutkasti osumaa koronan vuoksi ja ymmärrämme täysin, että vallitseva tilanne aiheuttaa paineita väliaikaisesti laskea digikehityksen panostuksia. Haluamme olla kaikkien asiakkaidemme tukena näinä hankalina aikoina.”

Neuvottelut koskevat yhtiön koko henkilöstöä Suomessa, yhteensä noin 450 henkilöä. Pahimmillaan neuvotteluissa sovitaan osa- ja määräaikaisista lomautuksista, jotka kestävät enintään 90 päivää. Mahdolliset lomautukset toteutetaan siten, että henkilöstöä kohdellaan arvostavasti ja että asiakkaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ei tule saumakohtia.

Neuvottelut alkavat 23.3.2020 ja niiden arvioidaan kestävän enintään kaksi viikkoa.

