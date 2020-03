United Bankers Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 18.3.2020 kello 17:45

Käytännön ohjeita United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyen

United Bankers Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina maaliskuun 31. päivänä 2020 klo 13.00 alkaen Klaus K:n Rake-salissa, osoitteessa Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Yhtiökokouskutsussa 9.3.2020 ilmoitetusta ajankohdasta poiketen, kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30 klo 12.00 sijaan.

Koronavirusepidemia ja tartuntojen leviämisen ehkäisemiseen tähtäävät toimenpiteet aiheuttavat muutoksia United Bankers Oyj:n yhtiökokousjärjestelyihin, sillä yhtiö haluaa asettaa osakkeenomistajien terveyden etusijalle.

Yhtiö suosittelee osakkeenomistajia harkitsemaan vakavasti kokouksesta poisjäämistä ja seuraamaan kokousta videoyhteyden välityksellä. Videoyhteyden katselun edellytyksenä on, että osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsun mukaisesti. Videoyhteyden kautta ei voi esittää kysymyksiä tai äänestää. Osakkeenomistajien, jotka eivät osallistu yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti, on valtuutettava asiamies voidakseen käyttää kysely- ja äänioikeuttaan. Halutessaan osakkeenomistaja voi valtuuttaa United Bankersin lakimiehen edustamaan itseään yhtiökokouksessa. Valtuutettu voi paikan päällä käyttää osakkeenomistajalle kuuluvaa puhe- ja äänioikeutta. Yhtiökokouksen päätöksenteon turvaamiseksi yhtiö on saanut suurimmilta osakkeenomistajiltaan ilmoituksen, että he kannattavat hallituksen yhtiökokouskutsussa esittämiä ehdotuksia. Lisätietoja muun muassa videolinkin tilaamiseen tulee saataville 23.3.2020 mennessä United Bankers Oyj:n internetsivuille osoitteeseen https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous . Mahdolliset valtakirjat pyydetään myös toimittamaan United Bankers Oyj:n internetsivujen kautta.

Jos olet ilmoittautunut yhtiökokouksen ja peruutat osallistumisesi, pyydämme sinua ilmoittamaan asiasta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 26.3.:

sähköpostitse: ir@unitedbankers.fi tai

tai puhelimitse: 09 25 380 348, arkisin klo 9.00–16.00

Tiistaina 31.3.2020 klo 13.00 järjestettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa:

kaikki esitykset ja puheet, mukaan lukien toimitusjohtajan katsaus, pidetään tiiviinä

hallituksen ja johtoryhmän osallistuminen kokoukseen on rajoitettu minimiin

hallitukseen ehdolla oleva uusi jäsen, Eero Suomela, esitellään videon välityksellä

ei ole tarjoiluja

ei jaeta materiaaleja

kokoussalin penkkien väliin jätetään tilaa ja tilassa on saatavilla käsiendesinfiointinestettä.





Yhtiö seuraa koronavirustilanteen kehittymistä ja noudattaa viranomaisten antamia suosituksia ja toimintaohjeita kokousjärjestelyissä. Yhtiökokoukseen osallistuvia pyydetään seuraamaan yhtiön verkkosivuja mahdollisten lisäohjeiden tai muutosten varalta.





Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 135 työntekijää (FTE) sekä 36 asiamiestä (2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,6 miljardia euroa (2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.