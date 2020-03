EEZY OYJ -- YHTIÖTIEDOTE -- 20.3.2020 KLO 8.00

Eezy Oyj luopuu tulosennusteesta ja muuttaa osinkoesitystä

Eezy Oyj arvioi, että sen liiketoimintaympäristössä on tapahtunut merkittävä negatiivinen muutos globaalin koronavirus-epidemian takia. Etenkin Horeca-sektorin asiakkaiden liiketoiminnan volyymin arvioidaan alentuneen hyvin merkittävästi ainakin lähikuukausien ajaksi, kun merkittävä osa ravintoloista on suljettu ja isommat tapahtumat on peruttu. Teollisuuden ja rakentamisen liiketoiminta on toistaiseksi jatkunut melko pienin kysynnän muutoksin, mutta epidemia voi vaikuttaa siihenkin negatiivisesti kuten kaikkiin muihinkin liiketoimintoihimme. Toistaiseksi poikkeuksena on ollut kaupan-, logistiikan- sekä lääkäreiden henkilöstövuokraus, joissa kysyntä on selkeästi kasvanut.

Eezy Oyj on päättänyt luopua 5.3.2020 julkistetusta tulosennusteesta (260-300 milj. euroa liikevaihto, noin 8% liikevoittoprosentti) vuodelle 2020. Yhtiö ei määritä tässä vaiheessa uutta tulosennustetta vuodelle 2020. Tulosennuste annetaan, kun yhtiöllä on paremmat edellytykset arvioida koronavirus-epidemian kokonaiskestoa ja vaikutusten laajuutta.

21.4.2020 pidettäväksi suunniteltuun yhtiökokoukseen pyritään järjestämään virtuaalinen osallistumismahdollisuus, jota osallistujien suositellaan käyttävän.

Yhtiön hallitus teki 5.3.2020 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä osinkoehdotuksen 0,20 eur/osake. Hallitus muuttaa osinkoehdotusta siten, että yhtiökokouksessa ei päätetä osingonmaksusta keväällä, vaan yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään myöhemmin enintään 0,20 eur/osake osingon jakamisesta vuoden 2020 loppuun mennessä.

Toimitusjohtaja Sami Asikainen kommentoi:

”Suomalainen yhteiskunta on kohdannut merkittävän haasteen korona-epidemian muodossa. Iso osa asiakkaistamme ja sitä kautta myös työntekijämme ovat joutuneet kärsimään poikkeuksellisen haastavista olosuhteista. Vaikeista ajoista huolimatta palvelemme ja autamme asiakkaitamme koko kriisin ajan.

Tavoitteemme on säilyttää kilpailukykymme ja taloudellinen toimintavarmuutemme nopeasti muuttuneessa tilanteessa. Yhtenä sopeutumiskeinona, olemme sopineet yhdessä henkilökuntamme kanssa koko organisaatiotamme koskevista lomautuksista. Lomautukset tullaan mitoittamaan kunkin liiketoiminnan toimintaympäristö huomioiden, niin että pystymme palvelemaan kaikkia toimialoja, etenkin niitä joissa kysyntä on kasvanut.

Olemme toivottavasti muutaman kuukauden jälkeen viisaampia korona-epidemian vaikutuksista ja pystymme jälleen antamaan ohjeistuksen vuodelle 2020. Yhdessä sitoutuneen henkilökuntamme kanssa jatkamme työelämän unelmien täyttämistä ja luottavaisena matkaa kohti markkinajohtajuutta.”





Lisätietoja:

Sami Asikainen

toimitusjohtaja

sami.asikainen@eezy.fi

puh. +358 (0)40 700 9915

Hannu Nyman

talousjohtaja

Eezy Oyj

hannu.nyman@eezy.fi

puh. +358 (0)50 306 9913

Hyväksytty neuvonantaja:

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 (0)10 546 7934