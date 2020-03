March 20, 2020 02:30 ET

March 20, 2020 02:30 ET

Investors House Oyj

Pörssitiedote 20.3.2020 klo 8.30

Sisäpiiritieto

INVESTORS HOUSE PERUUTTAA VUODEN 2020 OHJEISTUKSENSA – HEIKKO NÄKYVYYS PANDEMIAN VAIKUTUKSIIN

Investors House ohjeistaa jatkuvien toimintojen kassavirrallista tulosta kuvaavaa operatiivista tulosta (EPRA). Tilinpäätöstiedotteen yhteydessä 2.3.2020 annettu ohjeistus kuuluu: Yhtiö arvioi, että vuoden 2020 operatiivinen tulos (Epra) on hieman parempi kuin vuonna 2019.

Investors House peruuttaa 2.3.2020 annetun vuoden 2020 ohjeistuksensa toimintaympäristön muuttumisen ja sen aiheuttaman heikon näkyvyyden johdosta. Kun näkyvyys paranee, yhtiö antaa uuden ohjeistuksen.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Korona-kriisi on iskenyt talouteen nopeammin ja syvemmin kuin kenties mikään kriisi aikaisemmin. Kyse on sekä reaalitaloutta että finanssijärjestelmää kohdanneesta äkillisestä ja vakavasta häiriöistä. Toimintaympäristö on tässä mielessä maaliskuun 2020 aikana muuttunut perustavaa laatua olevalla tavalla.

Samanaikaisesti sekä kansainväliset että kansalliset tukitoimet ovat massiivisemmat kuin koskaan aikaisemmin. Varmuutta niiden vaikuttavuudesta ei kuitenkaan ole. Kriisin jatkuminen voi lisätä riskien vaikutusta ja todennäköisyyttä.

Investors Housen tuottokehitys on jatkunut maaliskuun aikana lähes häiriöittä. Korona-kriisin tulevia vaikutuksia tai niiden kestoa on kuitenkin mahdotonta arvioida tällä hetkellä.

Keskeisiä riskitekijöitä on mahdollista tunnistaa ja varautua niihin. Investors Housen kannalta suurimmat riskit liittyvät asiakkaiden vuokranmaksukykyyn, rahoitusjärjestelmän toimintakykyyn sekä kiinteistöjen arvojen kehittymiseen. Näistä kaksi ensimmäistä voivat vaikuttaa operatiiviseen tulokseen, jota ohjeistamme.

Tunnistettujen riskien vaikutuksia voivat liudentaa kolme seikkaa. Ensiksi, Investors Housen liiketoiminta on hajautettu useaan ansaintalähteeseen kuten asuntojen vuokratuotto, toimitilojen vuokratuotto ja palveluliiketoiminnan tuotot. Toiseksi, kaikki liiketoiminnat perustuvat ihmisten ja yritysten päivittäisiin perustarpeisiin. Kolmanneksi, vuokra- ja palvelusopimukset ovat luonteeltaan jatkuvia ja tuotot sopimuspohjaisia. Sopimuspohjaiset tuotot eivät riipu yksittäisistä ostopäätöksistä tai transaktioista, mikä osaltaan merkittävästi liudentaa riskien vaikutuksia. Luonnollisesti yhtiö on myös käynnistänyt toimia, joilla tunnistettuja riskejä voidaan pienentää ja rajoittaa.

Koronan tuomissa poikkeusoloissa Investors House jatkuvasti arvioi näkymiään ja tarvittaessa tiedottaa ohjeistuksen muuttumisesta viipymättä Arvopaperimarkkinalain ja Finanssivalvonnan sekä Nasdaqin ohjeiden edellyttämällä tavalla.’’

Helsinki 20.3.2020

Investors House Oyj

Lisätiedot Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi





Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.