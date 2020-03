March 20, 2020 08:00 ET

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.3.2020 KLO 14.00

PunaMusta Media Oyj tekee muutoksia varsinaisen yhtiökokouksen käytännön järjestelyihin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Kokous pidetään yhtiön toimitalolla Joensuussa 27.3.2020 klo 10.00 mahdollisimman lyhyenä täyttäen kuitenkin kaikki lainvaatimat velvoitteet. Kokous toteutetaan kolmessa eri tilassa, joista tiloista kokousta on mahdollisuus seurata videoyhteyden välityksellä.

Kokouksen yhteydessä ei ole kahvitarjoilua.

PunaMusta Media Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat osakkeiden tuottamasta äänimäärästä yli puolta (60,58 %), ja toimivat yhtiön hallituksessa, kannattavat yhtiökokouskutsussa esitettyjen asioiden hyväksymistä.

Tämän hetken poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen yhtiö haluaa erityisesti muistuttaa riskiryhmään kuuluvia osakkeenomistajia harkitsemaan vakavasti tarvettaan osallistua henkilökohtaisesti kokoukseen.

Osallistuminen valtakirjalla on mahdollista, lisätietoja yhtiön internetsivuilta www.punamustamedia.fi/sijoittajatieto/yhtiokokous/ .

Yhtiö seuraa tilanteen kehitystä aktiivisesti. Osallistujia kehotetaan myös seuraamaan viranomaisten ohjeita ja suosituksia. Lisätietoja on saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta www.thl.fi.

Joensuussa 20. maaliskuuta 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

