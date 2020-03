EFECTE OYJ -- YHTIÖTIEDOTE -- 23.3.2020 KLO 18.45

Efecte päivittää strategiaansa ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan

Efecte Oyj:n hallitus on tänään hyväksynyt yhtiön strategian ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2020-2023.

Toimintaympäristömme

Digitalisaatio ja kaiken tarjoaminen palveluna ovat pysyviä trendejä ja muodostavat tukevan perustan Efecten kasvulle. Organisaatiot niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla etsivät tapoja tarjota palveluitaan tehokkaammin ja toimia ketterämmin vastatakseen tämän päivän liike-elämän nopeaan muutostahtiin. Työnteon digitalisoituminen ja automatisoituminen, mukaan lukien tekoälyratkaisut, ovat keskeisiä työkaluja näihin päämääriin pääsemisessä.

Vaikka teknologian rooli on kriittinen, inhimillisestä kokemuksesta on tullut merkittävämpi tekijä kuin koskaan aiemmin. Ihmisten välisen kommunikaation rooli on korostunut erityisesti palveluista puhuttaessa. Työntekijä- ja asiakaskokemuksen parantaminen on korkealla useimpien organisaatioiden agendalla. Globalisaation jälkeisessä maailmassa paikalliset vaihtoehdot toivotetaan tervetulleiksi Euroopassa ja muualla, muun muassa tietosuoja- ja tietoturvasyistä. Asiakkaat arvostavat myös sitä, että paikallinen toimittaja ymmärtää ja kuuntelee asiakkaan tarpeita herkällä korvalla. Jaetut arvot toimivat aina parempana takeena yhteisen hyvän saavuttamiselle kuin yksikään sopimus.

Efecten strategia

Missiomme pysyy samana: Me Efectessä rakastamme palveluita ja missiomme on tehdä niistä täydellisiä.

Autamme palveluorganisaatioita digitalisoimaan ja automatisoimaan heidän työtään pilvipohjaisen palvelunhallintaohjelmistomme avulla. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille pelureille.

Visiomme on saavuttaa toimialamme parhaat tulokset työntekijä- ja asiakastyytyväisyydessä vuoteen 2023 mennessä. Lisäksi tavoitteenamme on olla nopeimmin kasvava eurooppalainen palvelunhallinnan toimija, ja jonka analyytikot arvioivat johtavaksi eurooppalaiseksi pilviratkaisuksi alallaan.

Efecten strategiset kulmakivet matkalla kohti visiota tiivistyvät seuraaviin neljään kohtaan:

Autamme palveluorganisaatioita digitalisoimaan ja automatisoimaan heidän työtään Laajennumme Euroopassa, eurooppalaisena vaihtoehtona globaaleille pelureille Erottaudumme toimintamme ja ratkaisumme ketteryydellä, tarjoamalla paremman kokemuksen ja edullisemmat kokonaiskustannukset Keskitymme auttamaan asiakkaitamme menestymään ja sitä kautta kasvattamaan asiakaskuntaamme ja SaaS-liikevaihtoamme

“Autamme hyvin erilaisia palveluorganisaatioita digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään, alkaen perinteisestä asiakaskunnastamme eurooppalaisten yritysten ja julkisen sektorin IT-osastoista. Lisäksi yhä useampi henkilöstöhallinnon tiimi ja muut funktiot ovat ottaneet Efecten käyttöönsä digitalisoidakseen ja automatisoidakseen palveluprosessejaan. Esimerkiksi IT-, henkilöstöhallinnon ja kirjanpitopalveluita tarjoavien paikallisten ja alueellisten palveluntarjoajien merkitys asiakassegmenttinä jatkaa kasvamistaan. Näitä kaikkia yhdistävä teema on se, että palveluita tarjoavat ja kuluttavat ihmiset”, kertoo Efecten toimitusjohtaja Niilo Fredrikson.

“Vuonna 2019 osoitimme että liiketoimintamme peruskaava toimii. Tämä päivitys on strategiallemme luonnollinen kehitysaskel, joka auttaa meitä saavuttamaan Efecten täyden potentiaalin. Toteamalla selkeästi, että olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille pelureille, korostamme että erotumme niin teknologian kuin myös arvojen ja kulttuurin osalta”, Fredrikson jatkaa.

Pitkän ajan taloudelliset tavoitteet kaudelle 2020-2023

Efecten tavoitteena on yli 20 %:n keskimääräinen vuosittainen SaaS-liikevaihdon orgaaninen kasvu vuosina 2020 - 2023. Voimakkaat panostukset kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen alentavat liikevoittoamme lähivuosina, mutta strategiakauden loppua kohden yhtiö tavoittelee kaksinumeroista liikevoittoprosenttia.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, +358 50 356 7177

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Pankki Oyj, puh. 040 579 6210

Efecte Oyj

Efecte on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa pilvipohjaisia palvelunhallinnan ohjelmistoja ja niitä tukevia asiantuntijapalveluita. Efecten ohjelmistoilla voidaan joustavasti hallita kaikkia organisaation sisäisiä ja ulkoisia palveluita, esimerkiksi IT:n, henkilöstöhallinnon tai talousosaston palveluita ja asiakaspalvelua sekä pääsyoikeuksia. Efecte on yksi alan johtavista keskisuurten ja julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998 ja se on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland-markkinapaikalla. Efecte toimii Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa.