SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ NIMITTÄÄ TEEMU TUNKELON UUDEKSI TOIMITUSJOHTAJAKSI



SSH Communications Security Oyj:n hallitus on nimittänyt Teemu Tunkelon yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 24.3.2020 alkaen.

Tunkelolla on laaja kansainvälinen johtamiskokemus suuryrityksistä kuten Voith, Siemens, ABB, Invensys ja Compaq. Hän on toiminut globaaleissa yleisjohdon ja teknologiajohdon tehtävissä 25 vuoden ajan Zurichissä, Lontoossa, Münchenissä, Helsingissä ja Clevelandissa (Ohio). Hän on myös toiminut mm. Enfon (ent. Tietosavo, 300 hengen ohjelmistoyritys) toimitusjohtajana sekä Suomen suurimman tietoturvakonsultti­yhtiön, Nixu Oy:n, hallituksen jäsenenä. Voithilla hän loi yrityksen digitaalisten ratkaisujen yksikön, jossa oli 2000 työntekijää ja joka yhdistää tietotekniikan, automaation ja digitaaliset ratkaisut. Tunkelo on koulutukseltaan tietotekniikan diplomi-insinööri ja taloustieteen tohtori.

"Teemu Tunkelo tuo liikkeenjohdon, strategisen ajattelun ja tietoturva-alan kokemusta SSH:hon", sanoo SSH Communications Security Oyj:n perustaja Tatu Ylönen. "Teemun analyyttiset kyvyt, verkostot, osaaminen ja kokemus ovat hyvin tärkeitä yhtiön johtamisessa globaalin kaaoksen läpi ja strategian kirkastamisessa sekä toteutuksessa, jotta voimme nousta entistä vahvempana. Hänen roolinsa yhtiön viemisessä seuraavalle tasolle on keskeinen."

“Haluan kiittää Kaisa Olkkosta hänen panoksestaan SSH:n hyväksi. Kaisa tuli toimitusjohtajaksi vaikeassa tilanteessa vuoden 2017 alussa ja hänellä on ollut ratkaiseva panos SSH:n suunnanmuutoksessa ja yrityksen valmistamisessa sen seuraavaa vaihetta varten”, sanoo Tatu Ylönen. “Toivon Kaisalle menestystä hänen uusissa haasteissaan.”



SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Hallitus



Lisätiedot:

Teemu Tunkelo, CEO, tel. +41 79 227 8362

Niklas Nordström, talousjohtaja, puh. +358 50 5410543



Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ssh.com



SSH Communications Security

SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja palveluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoi­tusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menes­tymään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kattavan myynti­partneri­verkoston avulla. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.