CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 24. MAALISKUUTA 2020 KLO 10

Cargoteciin kuuluva Kalmar on saanut sopimuksen kolmen sähköisen Kalmar AutoRTG -mobiilipukkinosturin toimittamisesta Oslo Port Authoritylle. Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2020 ensimmäiselle neljännekselle, ja koneet on määrä toimittaa vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä.

Kalmarin AutoRTG-nosturit toimitetaan Yilport Oslon terminaaliin, joka on Norjan suurin konttisatama. Satamassa on jo käytössä kahdeksan samankaltaista nosturia, jotka Kalmar on toimittanut vuonna 2015. Yilport Oslo ja Kalmar allekirjoittivat pitkäaikaisen Kalmar Optimal Care -huoltosopimuksen helmikuussa 2016. Sopimuksen mukaan Kalmar vastaa kaikesta terminaalin kunnossapidosta: kunnossapidon hallinta, huollon toteutus, logistiikka, varaosien varastointi ja 24/7-tuki.

Oslon satamaan toimitettavat Kalmar AutoRTG -nosturit ovat 9 + 1 konttiriviä leveitä, ja niiden nostokapasiteetti on 50 tonnia. Kauko-ohjattuihin puoliautomaattisiin nostureihin sisältyy automaattinen paikannusjärjestelmä, joka mahdollistaa toimintojen optimoinnin, sillä operaattori voi keskittyä vain konttien poimintaan ja sijoittamiseen. Nostovaunun jäykkä köysiripustus mahdollistaa nosturien tarkan kauko-ohjauksen, mikä nopeuttaa käyttöä.

Kaikki Kalmarin automatisoidut laitteet toimivat Kalmar One -automaatiojärjestelmällä. Kalmar One on modulaarinen ja skaalautuva järjestelmä, jonka avulla asiakkaat voivat valita oikean automaatiotason toimintansa tukemiseen laitetyypistä, ohjaustilasta, toimittajasta tai automaatiotasosta riippumatta. Automaatiojärjestelmä on suunniteltu niin, että se auttaa konttisatamia siirtymään kohti standardoitua automaatiojärjestelmää, nopeuttaa automaation käyttöönottoa ja yksinkertaistaa järjestelmän huoltoa modulaarisen arkkitehtuurinsa ja avointen rajapintojensa ansiosta.

Svein-Olav Lunde, johtaja, tekniset toiminnot & kunnossapito, Oslon satama: "Olimme ensimmäinen terminaali, joka otti käyttöön Kalmarin automatisoidun paikannusteknologian ja prosessiautomaation kehittyneen yhdistelmän. Se on auttanut tekemään toiminnastamme luotettavampaa, turvallisempaa ja hiljaisempaa. Uusien nosturien myötä voimme hyödyntää Kalmarin uusinta teknologiaa, ja ne ovat tärkeä osa käynnissä olevaa laajennussuunnitelmaamme."

Mikko Mononen, EMEIA-alueen myyntijohtaja, Kalmar: "Olemme iloisia voidessamme jatkaa yhteistyötä Oslon satamaviranomaisten kanssa tämän uuden tilauksen myötä. Kalmar One -järjestelmä auttaa asiakkaita ottamaan terminaalin automaatiokehityksen omiin käsiinsä, sillä he voivat automatisoida liiketoimintaansa itselleen sopivalla tahdilla. AutoRTG-järjestelmämme on jo käytännössä osoittanut toimivuutensa. Se auttaa asiakkaitamme automatisoimaan ja optimoimaan toimintojaan säilyttäen samalla korkeimmat turvallisuusvaatimukset."



