Marimekko Oyj, Pörssitiedote, 25.3.2020 klo 8.40



MARIMEKKO OYJ:N HALLITUS MUUTTAA OSINGONJAKOEHDOTUSTAAN



Marimekko Oyj on tänään perunut 13.2.2020 antamansa tulosohjeistuksen, sillä nopeasti muuttuvan koronavirustilanteen vuoksi tarkkaa arviota pandemian vaikutuksista liiketoimintaan ei ole parhaillaan mahdollista antaa. Yhtiön hallitus on tästä syystä harkinnut uudelleen tilinpäätöstiedotteen yhteydessä antamaansa voitonjakoehdotusta, joka oli 0,90 euroa osakkeelta.



Hallitus muuttaa ehdotustaan 8.4.2020 pidettävälle yhtiökokoukselle siten, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,90 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana, kun yhtiö voi arvioida koronaviruspandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan luotettavammin. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.



Yhtiö pyytää niitä osakkeenomistajia, jotka ovat 23.3.2020 yhtiökokouksen poikkeusjärjestelyjä koskevan tiedotteen mukaisesti ehtineet antaa valtakirjan välityksellä äänestysohjeen päätöskohtaan numero 8, vahvistamaan aiemman äänestysohjeen voimassaolon tai muuttamaan äänestysohjettaan lähettämällä yhtiölle uuden valtakirjan äänestysohjeineen saman 23.3.2020 julkistetun tiedotteen ohjeiden mukaisesti



