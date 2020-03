NoHo Partners Oyj



SISÄPIIRITIETO 26.3.2020 klo 7.00



NoHo Partners Oyj antaa lisätietoa taloudellisesta tilastaan



Koronaviruspandemian vaikutus markkinaan ja ravintola-alaan on ollut vakava. Äkillinen markkinamuutos on vaikuttanut merkittävästi myös NoHo Partnersin liiketoimintaan. Suomen valtiovallan määräykset koskien ravintoloiden sulkemista tulevat käytännössä pudottamaan yhtiön ravintoloiden liikevaihdon lähes nollatasolle kesäkuun loppuun saakka.

Yhtiö reagoi välittömästi tilanteeseen, kun koronakriisiin vaikutukset liiketoimintaan ilmenivät, ja aloitti määrätietoiset liiketoiminnan sopeuttamistoimet sekä varautumisen muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Yhtiö tiedotti yhteistoimintalain mukaisista neuvotteluista 13.3.2020 sekä niiden nopeasta etenemisestä 18.3.2020.



Samalla yhtiö aloitti parhaillaan käynnissä olevat rahoitusneuvottelut poikkeustilan ajalle nykyisten rahoittajien kanssa merkittävästä yli 30 miljoonan euron rahoituspaketista. Rahoitusneuvotteluita käydään yhtiön kaikilla markkina-alueilla Suomessa, Tanskassa ja Norjassa.



- Koronaviruksen aiheuttama isku alalle ja yhtiöllemme on ollut kova. Haluan kiittää henkilökuntaamme yhteistyökyvystä tässä poikkeustilassa, jossa olemme joutuneet viemään sopeuttamistoimet läpi äärimmäisen nopeasti. Samalla haluan kiittää tavarantoimittajiamme ja alihankkijoitamme joustavuudesta. Olemme varautuneet siihen, että liiketoimintamme pysähtyy kolmeksi kuukaudeksi ja operoimme käytännössä ilman liikevaihtoa kesäkuun loppuun saakka. On selvää, että tällaisessa tilanteessa tarvitsemme ulkopuolista käyttöpääomarahoitusta. Olemme onnistuneet hyvin kulujoustoissa, ja rahoitusneuvotteluiden lisäksi neuvottelut vuokraisäntien kanssa etenevät nyt positiivisessa hengessä. Tilannearvion tekeminen on ollut haastavaa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, mutta nyt Suomen hallituksen määräys ravintoloiden sulkemisesta selkeyttää tilannetta, kertoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Tämän hetken näkymien mukaan rahoitusneuvottelut etenevät ensi viikon aikana, jolloin yhtiö tulee tiedottamaan niistä tarkemmin.

