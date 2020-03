Rapala VMC Oyj

Pörssitiedote

26.3.2020 klo 17.00

RAPALA VMC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 26.3.2020



Rapala VMC Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 26.3.2020 vahvistanut tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 sekä myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta. Varsinainen yhtiökokous vahvisti toimielinten palkisemispolitiikan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 2019.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jorma Kasslin, Marc Speeckaert, Emmanuel Viellard, Julia Aubertin ja Louis d’Alançon ja uutena jäsenenä valittiin Vesa Luhtanen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi 30 000 euroa ja puheenjohtajalle 80 000 euroa vuodessa. Hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan palkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ Helsinki Oy:n sääntöjen ja kulloinkin soveltuvien osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja koskevien sääntöjen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Rapala VMC Oyj:n hallitus on 26.3.2020 pitämässään kokouksessa valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Louis d’Alançonin.

