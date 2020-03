March 26, 2020 11:15 ET

Incapin hallitus muuttaa osingonjakoehdotustaan

Koronavirustilanteen ja taloudellisen näkyvyyden heikentymisen vuoksi Incapin hallitus on harkinnut uudelleen tilinpäätöstiedotteen 26.2.2020 yhteydessä antamaansa osingonjakoehdotusta, joka oli 0,35 euroa osakkeelta.

Hallitus muuttaa ehdotustaan 20.4.2020 pidettäväksi suunnitellulle yhtiökokoukselle seuraavasti:

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä voittovaroista perustuen tilikaudelta 1.1.2019-31.12.2019 vahvistettuun yhtiön tilinpäätökseen siten, että tämän valtuutuksen perusteella jaettavan osingon kokonaismäärä on yhteensä enintään 0,35 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Mikäli hallitus päättää käyttää valtuutusta, yhtiö julkistaa erillisen päätöksen jaettavan osingon määrästä ja osingonmaksun täsmäytys- sekä maksupäivästä.

