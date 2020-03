NoHo Partners Oyj

SISÄPIIRITIETO 26.3.2020 klo 22.30



NoHo Partners Oyj:n hallitus peruu voitonjakoesityksensä



Nopeasti muuttuvan koronaviruspandemian ja siitä johtuvan yleisen taloudellisen epävarmuuden johdosta NoHo Partners Oyj:n hallitus on tänään päättänyt perua tilinpäätöstiedotteen 2019 yhteydessä julkaisemansa voitonjakoesityksen, joka oli 0,40 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiö peruu samassa yhteydessä julkaisemansa lisäosingon, joka oli 0,15 euroa osakkeelta. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2019 ei makseta.



Yhtiö tiedotti aiemmin (13.3.2020), että yhtiön hallitus on päättänyt muuttaa tilinpäätöstiedotteen 2019 yhteydessä antamaansa voitonjakoesitystä lisäosingon osalta siten, että 0,15 euron lisäosinkoa ei ehdoteta maksettavaksi toukokuussa, vaan hallitus valtuutetaan päättämään enintään 0,15 euron lisäosingon maksamisesta myöhemmin. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiö siirtää 22.4.2020 pidettäväksi suunnittelemansa varsinaisen yhtiökokouksen myöhempään ajankohtaan ja kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin. Yhtiökokouksen siirtämisestä on tiedotettu tänään erillisellä pörssitiedotteella.



NOHO PARTNERS OYJ

Hallitus



Lisätiedot:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 011 1989

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655



Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2019 liikevaihto oli 272,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 30,6 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.

NoHo Partners -yrityssivut: www.noho.fi

NoHo Partners -kuluttajasivustot: www.ravintola.fi ja www.royalravintolat.fi