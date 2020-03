March 27, 2020 09:00 ET

March 27, 2020 09:00 ET

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.3.2020 KLO 15.00

PunaMusta Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2020 vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,25 euroa osakkeelle.

VOITONJAKO

Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,25 euroa osakkeelle eli yhteensä 3 129 340 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2020 ja osingon maksupäivä 7.4.2020.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen käyttöön varataan 100 000 euroa käytettäväksi tilikauden 2020 aikana.

HALLITUS

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin Reetta Laakkonen, Harri Suutari, Juha Mäkihonko, Hannu Laakkonen ja Joona Laakkonen sekä uutena jäsenenä Merja Laakkonen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 50 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Reetta Laakkosen ja varapuheenjohtajaksi Harri Suutari.

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

PALKITSEMISPOLITIIKKA

Yhtiökokous kannatti hallituksen esityksen mukaista PunaMusta Media Oyj:n palkitsemispolitiikkaa.

Joensuussa 27. päivänä maaliskuuta 2020



PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Hallitus



LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

puh. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, digitaalisista näyttöratkaisuista, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 107 miljoonaa euroa.