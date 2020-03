March 27, 2020 10:00 ET

Privanet Group Oyj

YHTIÖTIEDOTE

27.03.2020 kello 16.00

Muutos Privanet Group Oyj:n yhtiökokouskutsuun

Privanet Group Oyj:n (Y-tunnus: 2393685-6) 13.3.2020 toimittaman yhtiökokouskutsun mukaisesti osakkeenomistajat on kutsuttu varsinaiseen yhtiökokoukseen 3.4.2020 klo 15.30. Yhtiön hallitus on päättänyt muuttaa kokouksen paikkaa siten, että kokous järjestetään Privanet Group Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 24 A, Helsinki. Päivitetty kokouskutsu on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa http://www.privanetgroup.fi/sijoittajat/yhtion-hallinto/yhtiokokouskutsut-ja-poytakirjat/.

Koronavirustilanteesta aiheutuvien riskien hallitsemiseksi yhtiö on päättänyt tarjota yhtiökokoukseen alkuperäisen kokouskutsun mukaisesti ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta etäyhteydellä. Osakkeenomistajilla on mahdollisuus lähettää kysymyksiä etukäteen sekä kokouksen aikana. Yhtiö lähettää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille tarkemmat osallistumisohjeet. Yhtiö ei myönnä osallistumisoikeutta osakkeenomistajille, jotka eivät ole ilmoittautuneet kokoukseen kokouskutsun mukaisesti.

Etäyhteyden kautta kokousta seuraavan osakkeenomistajan ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen eikä sitä kautta voi käyttää äänioikeutta yhtiökokouksessa. Halutessaan osakkeenomistajalla on kuitenkin mahdollisuus valtuuttaa valitsemansa henkilö edustamaan itseään kokouksessa ja antaa tarvittaessa erilliset äänestysohjeet.

Yhtiökokouksessa ei ole tarjoilua. Kokouksessa pidettävät esitykset ovat lyhennettyjä ja hallituksen jäsenten osallistumista kokoukseen on rajoitettu. Lisäksi yhtiö muistuttaa, että kokouskutsussa mainitut osakkeenomistajien päätösehdotukset on saatu osakkeenomistajilta, jotka ovat kutsupäivänä edustaneet yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Kyseiset osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet kannattavansa myös kokouskutsussa mainittuja hallituksen päätösehdotuksia. Yhtiö kehottaakin osakkeenomistajia välttämään osallistumista kokoukseen paikan päällä.

Lisätietoja:

Privanet Group Oyj

Timo T. Laitinen, hallituksen puheenjohtaja

+358 (0)500 701 230

timo.laitinen@privanet.fi



Privanet Group Oyj

Riku Lindström, toimitusjohtaja

+358 (0)40 864 4483

riku.lindstrom@privanet.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

Jakelu

NASDAQ Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.privanetgroup.fi