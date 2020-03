Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 30.3.2020 klo 11.00



Aspocomp Group Oyj:n uudet osakkeet merkitty kaupparekisteriin



Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja on 13.3.2020 merkinnyt yhteensä 130 000 Aspocompin uutta osaketta optio-oikeuksilla C yhtiön optio-oikeuksien ehtojen 1/2014 mukaisesti. Merkinnän jälkeen yhtiön optio-oikeuksien ehtojen nojalla 1/2014 ei enää voi merkitä Aspocompin uusia osakkeita.



Osakkeet ovat merkitty 30.3.2020 kaupparekisteriin. Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 6 834 505 osaketta. Uudet osakkeet on tarkoitus liittää arvo-osuusjärjestelmään kaupparekisteröinnin jälkeen ja ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä yhtiön muiden osakkeiden kanssa arviolta 31.3.2020.



Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet osakkeiden tultua merkityiksi kaupparekisteriin.





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Mikko Montonen

toimitusjohtaja





