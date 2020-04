April 03, 2020 08:30 ET

HONKARAKENNE OYJ Tilinpäätös ja toimintakertomus 3.4.2020 kello 15:30



HONKARAKENTEEN HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019 JULKAISTU

Honkarakenteen hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 on julkaistu PDF-tiedostona suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla. Suomenkielinen versio on saatavilla osoitteessa www.honka.fi ja englanninkielinen versio on saatavilla osoitteessa www.honka.com .

Pyydämme huomioimaan, että 26.3.2020 Honkarakenne tiedotti, että Honkarakenne Oyj varsinainen yhtiökokous, joka oli suunniteltu pidettäväksi 24.4.2020, siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan ja että Honkarakenteen hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

