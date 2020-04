Suominen Oyj:n lehdistötiedote 6.4.2020 klo 9.00

Suominen ja Ahlstrom-Munksjö ovat allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen, joka uudistaa ja vahvistaa yhtiöiden kaupallista yhteistyötä Ställdalenin tehtaalla Ruotsissa. Sopimus varmistaa tuotteiden saatavuuden Ställdalenista Suomisen asiakkaille useaksi vuodeksi ja parantaa huomattavasti yhtiöiden yhteistä palvelua asiakkaille.

Ställdalenissa valmistetaan Suomisen HYDRASPUN® tuoteperhettä pääasiassa Euroopan markkinoille. HYDRASPUN®-tuotteet ovat 100 %:sti hajoavia ja ne valmistetaan uusiutuvista materiaaleista. Tuotteita pidetään luokkansa parhaina kosteiden wc-papereiden segmentissä. Suominen tekee samoja tuotteita Windsor Locksin ja Bethunen tehtaillaan Yhdysvalloissa, ja allekirjoitettu sopimus vahvistaa Suomisen kykyä palvella asiakkaitaan ympäri maailmaa. Sopimuksen myötä asiakkailla on mahdollisuus kvalifioida tuotantolaitoksia eri mantereilla ja siten parantaa toimitusvarmuuttaan.

“Tämä sopimus on tärkeä virstanpylväs Suomiselle ja varmistaa kykymme palvella asiakkaitamme tulevina vuosina. Ställdalenissa valmistettavat tuotteet ovat tärkeä osa vastuullisten tuotteiden tarjontaamme ja siten olennainen osa strategiaamme. Tiiviimpi yhteistyö Ahlstrom-Munksjön kanssa parantaa kykyämme tuoda markkinoille uusia vastuullisia innovaatioita, kuten HYDRASPUN® Royal, jolla on Fine to Flush -sertifikaatti tai uusia tuotteita, joilla on yhtä hyvä hajoavuus kuin wc-paperilla”, sanoo Petri Helsky, Suomisen toimitusjohtaja.

“Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen Ställdalen on kärkipäässä pyyhintätuotteisiin käytettävien kuitukankaiden valmistamisessa. Tämä pitkäaikainen sopimus vahvistaa Ahlstrom-Munksjön ja Suomisen pitkään jatkunutta yhteistyötä tässä segmentissä. Yhteistyömme ansiosta pystymme palvelemaan markkinaa paremmin ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä kasvavan ketteryyden ansiosta”, sanoo Hans Sohlström, Ahlstrom-Munksjön toimitusjohtaja.

Suominen Oyj

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Petri Helsky, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 3080

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2019 oli 411,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.