Cramo Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on nimetty välimies

Boels Topholding B.V.:ltä ("Boels") saadun tiedon mukaan Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on nimennyt yksijäsenisen välimiesoikeuden muiden kuin Boelsin omistuksessa olevien Cramo Oyj:n ("Cramo") ulkona olevien osakkeiden lunastamista koskevaan lunastusmenettelyyn. Välimiesoikeuden muodostaa OTT Pekka Timonen.

Kuten aiemmin on julkistettu, Boels on 14.2.2020 käynnistänyt Cramon vähemmistöosakkeita koskevan osakeyhtiölain 18 luvun mukaisen lunastusmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Cramon liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet. Aiemmin on julkistettu myös, että Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on 5.3.2020 antamallaan päätöksellä määrännyt lunastusmenettelyyn uskotuksi mieheksi professori Kari Hopun.

