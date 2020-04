April 08, 2020 04:00 ET

April 08, 2020 04:00 ET

Valmet Paper Lab on automatisoitu kartongin ja paperin testauslaboratorio.

Valmet Paper Lab on automatisoitu kartongin ja paperin testauslaboratorio.

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 8.4.2020 klo 11.00



Valmet toimittaa 300:nnen automatisoidun kartongin ja paperin testauslaboratorion Valmet Paper Labin Papierfabrik Palmin (Palm) Aalen-Neukochen tehtaalle. Kokonaisuudessaan Valmet toimittaa kolme Paper Lab -järjestelmää yhtiön Descartesin tehtaalle Ranskaan ja Wörthin ja Aalen-Neukochenin tehtaille Saksaan. Valmet Paper Lab -järjestelmän tarkkoja ja nopeita mittaustuloksia käytetään joko lopputuotteen laatuleimana tai kartonkikoneen käytön optimointiin.

Kaksi Valmet Paper Lab -järjestelmää sisältyivät Valmetin vuoden 2019 neljännen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin ja yksi järjestelmä sisältyy vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Järjestelmät toimitetaan vuoden 2020 aikana. Tilausten arvoa ei julkisteta. Valmet Paper Lab -järjestelmät varustetaan laajoilla mittauksilla, jotka toimivat kartongin laatuleimana.

Valmet Paper Lab laajentaa toimituslaajuutta Palmin Aalen-Neukochen tehtaalla, mihin Valmet toimittaa myös kartonkikoneen (PM 5) sekä kattavat tehdasautomaatio- ja palvelupaketit.

”Palm-konserni on antanut Valmetille tunnustusta valitsemalla meidät näiden lopputuotteen laatuanalysaattorien toimittajaksi. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä Palmin kanssa, ja on hienoa nähdä, että pystymme jatkossakin parantamaan heidän suorituskykyään sekä tekniikan että tuotetuen näkökulmasta. On merkittävä virstanpylväs, että 300. Valmet Paper Lab -yksikkö toimitetaan tehtaalle, johon Valmet toimittaa myös maailman suurimman kartonkikoneen”, sanoo Bogdan Pavlovic, liiketoimintapäällikkö, kartonki- ja paperianalysaattorit, Valmet.

Toimituksen tekniset tiedot

Valmet Paper Lab on modulaarinen ja skaalautuva automatisoitu testausjärjestelmä paperille ja kartongille. Se tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman alan standardisoituja mittauksia yli 400 ominaisuuden testaamiseen. Järjestelmä perustuu vuosikymmenten kokemukseen automatisoidusta paperin testauksesta ja 300 yksikön toimitukseen paperi- ja kartonkitehtaille ympäri maailmaa.

Valmet Paper Lab tarjoaa helpon ja intuitiivisen työkalun paperin ominaisuuksien testaamiseen ja vie automatisoidun paperintestauksen uudelle tasolle yhdessä Valmetin teollisen internetin mahdollistaman etätuen kanssa.

Tietoja asiakkaasta Papierfabrik Palm

Palm on yksi Euroopan paperiteollisuuden johtavista yrityksistä ja Saksan suurin perheomisteinen paperiteollisuuden yritys. Palm-konserni on jaettu paperidivisioonaan, johon kuuluu viisi paperitehdasta, ja pakkausdivisioonaan, johon kuuluu 28 aaltopahvitehdasta. Palmin toiminnan kolmas pilari, joka kattaa kaikkien paperilajien raaka-ainehankinnat sekä sataprosenttisesti kierrätetystä kuidusta valmistettujen aaltopahvien valmistuksen, kuuluu Palm Recyclingiin, joka koostuu kahdesta kierrätysyrityksestä. Palm-konsernin ja Papierfabrik Palmin pääkonttori sijaitsee yrityksen perustamispaikassa Aalen-Neukochenissa.

Lisätietoja Valmet Paper Labista: www.valmet.com/paperlab

Valmet Paper Lab on automatisoitu kartongin ja paperin testauslaboratorio.

VALMET

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Bogdan Pavlovic, liiketoimintapäällikkö, kartonki- ja paperianalysaattorit, Valmet, puh. +358 40 760 7710

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Henkilötietojen käsittely

Liite