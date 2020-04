Marimekko Oyj, Pörssitiedote 8.4.2020 klo 16.00

MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



Marimekko Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous ja sen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous päättivät seuraavaa.



A. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



Tilinpäätöksen vahvistaminen



Marimekko Oyj:n vuoden 2019 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vahvistettiin.



Osingonmaksu



Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,90 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.



Vastuuvapauden myöntäminen



Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2019.



Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen



Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan.



Hallituksen jäsenten palkkiot



Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 48 000 euroa, varapuheenjohtajalle 35 000 euroa ja muille jäsenille 26 000 euroa. Lisäksi päätettiin, että valiokuntatyöstä suoritetaan valiokuntaan valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavanlaisesti: puheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 000 euroa. Palkkiot ovat samansuuruiset kuin vuonna 2019.



Hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2020 on julkistettu, tai mikäli tämä ei ole sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Palkkio maksetaan kokonaan rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 8.4.2020 hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita.



Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Rebekka Bay, Elina Björklund, Arthur Engel, Mika Ihamuotila, Mikko-Heikki Inkeroinen, Helle Priess ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.



Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen



Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen. Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.



Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 100 000 oman osakkeen hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 1,2 %:a yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeet hankittaisiin vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentäisivät yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Yhtiön omat osakkeet hankittaisiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Osakkeet hankittaisiin käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 8.10.2021 asti.



Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta