Lassila & Tikanoja Oyj

Sijoittajauutinen

8.4.2020 klo 18.00





Lassila & Tikanoja allekirjoitti uuden sitovan luottolimiitin

Lassila & Tikanoja Oyj on allekirjoittanut uuden 30 miljoonan euron sitovan luottolimiitin (revolving credit facility). Luottolimiitti erääntyy vuoden 2022 toisella kvartaalilla. Sopimuksessa on yhden vuoden jatko-optio. Sopimus tehtiin Danske Bankin kanssa.

Luottolimiitti sisältää kaksi kvartaaleittain tarkasteltavaa taloudellista tunnuslukukovenanttia: omavaraisuusaste sekä nettovelan ja käyttökatteen suhdeluku. Luottolimiitti on vakuudeton.

Lassila & Tikanoja on samanaikaisesti irtisanonut nykyisen 30 miljoonan euron sitovan luottolimiitin, joka olisi erääntynyt vuoden 2020 kolmannella kvartaalilla.

Yhtiön sitova luottolimiitti on tällä hetkellä käyttämätön.



Lisätietoja:

talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749





