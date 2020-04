Rovio Entertainment Oyj Lehdistötiedote 9.4.2020

Q1 2020 osavuosikatsauksen julkaisuajankohta

Rovio Entertainment Oyj julkaisee vuoden 2020 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksensa 28.4.2020 klo 9.00.

Rovio järjestää vuoden 2020 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan englanninkielisen audiocastin ja puhelinkonferenssin analyytikoille, lehdistölle ja instituutionaalisille sijoittajille 28.4.2020 klo 14.00.

Audiocast on katsottavissa suorana osoitteessa https://investors.rovio.com/fi , ja myöhemmin tallenteena yhtiön verkkosivuilla.

Puhelinkonferenssin numerot ilmoitetaan yhtiön verkkosivuilla lähempänä raportin julkaisuajankohtaa.

Rovio Entertainment Oyj noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen osavuosikatsauksen julkistamista.

Lisätietoja:

Veli-Pekka Puolakanaho, IR johtaja

RovioIR@rovio.com

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on jo tähän mennessä ladattu 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin peleistä lisensointinsa kautta laajentunut erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, ja jonka jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin elokuussa 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. (www.rovio.com)