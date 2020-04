GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 17.4.2020 KLO 15.30

Gofore nimittää Teppo Talvingon talousjohtajaksi ja Elja Kirjavaisen neuvonantopalveluiden johtajaksi

Goforen johtoryhmä muuttuu 1.5.2020 alkaen. Yhtiön uutena talousjohtajana aloittaa Teppo Talvinko, joka korvaa pitkään tehtävää hoitaneen Petteri Venolan. 21.11.2019 tiedotetun mukaisesti talousjohtaja Petteri Venola ilmoitti jättävänsä tehtävänsä vuoden 2020 aikana. Lisäksi Gofore-konserniin kuuluvan Silver Planet Oy:n toimitusjohtaja Elja Kirjavainen liittyy johtoryhmään vastuualueenaan Goforen digitaalisen muutoksen neuvonantopalvelut.

Teppo Talvinko (synt. 1966) on aikaisemmin toiminut muun muassa konsernin talousjohtajana Nurminen Logistics Oyj:ssä, Suomen ja Viron talousjohtajana Maintpartner Oy:ssä ja konsernin talousjohtajana Ixonos Oyj:ssä. Talvinko on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Elja Kirjavainen (synt. 1974) toimii Goforen tytäryhtiön johdon neuvonantopalveluihin keskittyneen Silver Planet Oy:n toimitusjohtajana jatkossakin ja nousee nyt myös konsernin johtoryhmään. Hänen aikanaan Silver Planetin liikevaihto on kolminkertaistunut, ja yhtiö on pysynyt vahvasti kannattavana. Aiemmin hän on toiminut pitkään Capgeminillä erilaisissa myynnin ja liiketoiminnan johtotehtävissä kansainvälisessä ympäristössä. Kirjavainen on koulutukseltaan diplomi-insinööri.



”Toivotan Tepon ja Eljan erittäin tervetulleiksi yhtiön johtoryhmään. He tuovat meille vahvistusta yhtiön kannalta keskeisiin osa-alueisiin. Tepolla on arvokasta kokemusta, osaamista ja näkemystä pörssiyhtiön taloustoimintojen johtamisesta ja kehittämisestä. Gofore on kasvanut nopeasti ja Tepolla on jatkossa keskeinen rooli kasvun tukemisessa”, sanoo Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund.

”Eljalla puolestaan on jatkossa merkittävä rooli kasvun tuottajana. Olemme konsernina yksi vahvimpia suomalaisen yhteiskunnan digitalisaation neuvonantajia, lähes 200 konsultin voimin. Eljan tehtävänä on johtaa konsernitasoisesti tämän liiketoiminnan kehittymistä”.

Goforen johtoryhmän ja tehtävänsä jättävä Petteri Venola toimii seuraajansa perehdytyksen ajan yhtiössä erikoisneuvonantajana.

Goforen johtoryhmän jäsenet ovat 1.5.2020 alkaen:



Mikael Nylund, toimitusjohtaja

Teppo Talvinko, talousjohtaja

Juha Virtanen, myyntijohtaja

Terhi Vesanen, kasvujohtaja

Petra Sievinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Elja Kirjavainen, digitaalisen muutoksen neuvonantopalvelut

Ville Tuominen, kansainvälinen liiketoiminta

Aki Koikkalainen, toimipistevastaava, Helsingin toimipiste

Kristiina Härkönen, kestävän kehityksen johtaja

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com



