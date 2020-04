April 20, 2020 01:30 ET

Investors House

Pörssitiedote 20.4.2020 klo 8.30

INVESTORS HOUSE: NETTOVARALLISUUSLASKENTA (EPRA) MUUTTUU – PALVELUT-SEGMENTILLE MARKKINA-ARVO Q1 2020

Listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden nettovarallisuuden kuvaamiseen käytetty EPRA NAV -tunnusluku on ns. vaihtoehtoinen tunnusluku, jota toimialalla pidetään merkityksellisenä. Kiinteistöyhtiöiden liiketoimintojen monipuolistuminen on aiheuttanut tarpeen nettovarallisuuslaskennan päivittämiselle.

Eurooppalaisten listattujen kiinteistöyhtiöiden järjestö EPRA on päättänyt korvata nettovarallisuutta kuvaavat tunnusluvut kolmella eri vaihtoehtoisella tunnusluvulla: EPRA NRV (Net Reinstatement Value), EPRA NTA (Net Tangible Assets) ja EPRA NDV (Net Disposal Value).

Investors House ottaa EPRAn ohjeistuksen mukaisesti uudistetut tunnusluvut käyttöön 1.1.2020 alkaneella tilikaudella. Ensimmäinen uuden laskennan mukainen raportti on Q1/2020 osavuosikatsaus, joka julkaistaan 18.5.2020.

Investors House siirtyy EPRAn ohjeen mukaisesti käyttämään nettovarallisuuden laskennassa EPRA NRV -tunnuslukua minkä lisäksi se raportoi myös kaksi muuta mainittua EPRA-tunnuslukua. EPRA NRV:n on tarkoitus määrittää kustannus, jolla yhtiön nettovarat tai liiketoiminnot voitaisiin hankkia raportointipäivänä. Investors Housen käsityksen mukaan EPRA NRV soveltuu EPRAn vaihtoehtoisista tunnusluvuista parhaiten arvioimaan yhtiön kahden segmentin – Kiinteistöt ja Palvelut - liiketoimintaa. Sellaisena se antaa sijoittajille parhaan informaation yhtiön koko liiketoiminnan nettovarallisuudesta. Tunnusluku edellyttää jo aikaisemmin tehdyn kiinteistöjen käyvän arvon määrittämisen lisäksi Palvelut- liiketoimintojen ja muiden aineettomien omaisuuserien arvostamista käypään arvoon. Arviot tekee yhtiöstä riippumaton, ulkopuolinen taho.

Kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa toimivan Investors Housen Palvelut-segmentin osuus liikevaihdosta vuoden 2019 tilinpäätöksessä oli 25 % kun sen osuus kaikista sijoituksista oli kaksi prosenttia. Tähän osaltaan vaikuttaa se, että samalla kun kiinteistöt on arvostettu IFRS-standardin mukaisesti käypiin arvoihin, on palveluliiketoiminta toistaiseksi tullut arvostaa hankinta-arvoperusteisesti. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä Investors Housen nopeasti kasvaneen Palvelut -segmentin liiketulos oli noin 1,0 M€ ja tasearvo 2,9 M€. Palvelut -segmentin liikevaihto muodostuu pääasiassa jatkuvista rahastojen ja kiinteistöjen hallinnointipalkkioista sekä toimitilapalveluista.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Palveluliiketoimintamme tulee uudistuksen myötä kaikille sijoittajille entistä paremmin läpivalaistuksi jokaisen kvartaalin yhteydessä. Pidänkin sijoittajainformaation kannalta merkittävänä kehitysaskeleena, että Kiinteistöjen lisäksi myös Palvelut -segmentille määritellään Q1 2020 alkaen markkina-arvo. On erinomaista, että EPRA seuraa aikaansa ja huomioi kiinteistöyhtiöiden monipuolistuneet ansaintamallit.’’

Helsinki 20.4.2020

Investors House Oyj

Lisätiedot Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Investors House on kiinteistöalan aktiivinen sijoitusyhtiö, joka toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa aina tontin hankinnasta ja hankekehityksestä omistamisen ja vuokrauksen kautta kiinteistövarallisuuden hoitoon ja kiinteistörahastojen hallinnointiin. Liiketoimintamalli tarjoaa useita arvonluonnin mahdollisuuksia ja vakaata tuottoa. Omistaja-arvon kasvattaminen on yhtiön keskeinen tavoite.