April 20, 2020 12:10 ET

Incap Oyj Pörssitiedote 20.4.2020 klo 19.10

INCAPIN TEHDAS INTIASSA EDELLEEN SULJETTU, ISOSSA-BRITANNIASSA TEHDAS TOIMII EDELLEEN ALENNETULLA KAPASITEETILLA

Hallitukset ympäri maailmaa ovat toteuttaneet merkittäviä toimia COVID-19-pandemian hillitsemiseksi rajoittamalla ihmisten liikkumista. Intiassa ulkonaliikkumiskiellon jatkuminen on ollut epävarmaa, ja tällä hetkellä ulkonaliikkumiskieltoa on jatkettu 4.5.2020 asti. Ulkonaliikkumiskiellosta johtuen Incapin tehdas Intiassa on toistaiseksi suljettu.

Isossa-Britanniassa hallituksen toimet COVID-19-pandemian hillitsemiseksi jatkuvat ja ovat voimassa 7.5.2020 asti. Incapin tehdas Straffordshiressä toimii edelleen alennetulla kapasiteetilla.

Incap seuraa tilanteen kehittymistä eri markkinoilla ja toimii paikallisten hallitusten ja terveydensuojeluviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Incap julkistaa jatkossa lisätietoa merkittävistä muutoksista tehtaidensa toiminnassa.

Otto Pukk, toimitusjohtaja, Incap Oyj, puh. +372 508 0798

