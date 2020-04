GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 21.4.2020 KLO 12.00

Gofore Oyj:n omien osakkeiden luovutus



Gofore Oyj:n hallitus on päättänyt luovuttaa yhteensä 24 154 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta Silver Planet Oy:n 14.2.2019 työsuhteessa olleille työntekijöille, jotka eivät myyneet Silver Planet Oy:n osakkeita Goforelle osana yrityskauppaa. Osakkeiden luovutus liittyy 14.2.2019 tiedotettuun yrityskauppaan, jossa Gofore osti digitaalisen transformaation konsulttiyritys Silver Planet Oy:n 100-prosenttiseen omistukseensa.

Osakkeiden määrä perustuu Silver Planet Oy:n osakekannan oston kauppakirjan ehtoihin ja luovutuksen edellytyksenä on ollut henkilöstön sitoutuminen palkkio-ohjelman ehtoihin. Luovutettavat osakkeet ovat yhtiön markkinoilta omien osakkeiden osto-ohjelman myötä ostettuja tai ostettavia. Osakkeet luovutetaan vastikkeetta. Luovutus tapahtuu arviolta 28.4.2020.

Lisätietoja:

Petteri Venola, talousjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 080 5487

petteri.venola@gofore.com



Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210