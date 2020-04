Soprano Oyj sisäpiiritieto 21.4.2020 klo 17.45

Soprano sai merkittävän koulutusvientisopimuksen

Soprano on tänään allekirjoittanut merkittävän koulutusvientisopimuksen maksukykyisen, asukasluvultaan keskikokoisen Aasiassa sijaitsevan valtiollisen toimijan kanssa maan ammatillisen koulutuksen uudistamisesta.

Nyt allekirjoitettu, noin 4 miljoonan euron arvoinen toimitussopimus on ensimmäinen osa kaksivuotisesta ja yhteensä noin 7,8 miljoonan euron arvoisesta kehityshankkeesta. Sopimussumma on sidottu paikalliseen valuuttaan, joten kauppasummaan liittyy valuuttariski. Sopranolle hankkeesta jäävää tulosvaikutusta on tässä vaiheessa vaikea arvioida, mutta luonnollisesti toimitussopimus auttaa koronapandemian aiheuttamassa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Toimitussopimuksen ensimmäinen osa 30 prosenttia maksetaan toukokuussa 2020 ja toinen osa 70 prosenttia asiakkaan hyväksyttyä toimituksen arviolta joulukuussa 2020. Hankkeen jatko vuonna 2021 riippuu ensimmäisen osan onnistumisesta.

Soprano Group modernisoi yli 150 ammatillista oppilaitosta vastaamaan kansainvälisiä standardeja. Yhtiön apuna on konsortio suomalaisia osaamisen viennin ammattilaisia, ammatillisia oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja sekä yksityisiä koulutusyrityksiä ja opetusteknologiayrityksiä. Sopranon konsortioon kuuluvat MIF, Tieturi, TAMK, OAMK, Tredu, Riveria, Claned, EduRes Consulting, Lentävä Liitutaulu ja HuippuEducation. Sopranon strategian mukaisesti hanke toteutetaan mahdollisimman suurelta osin etänä, verkon yli tai online-ratkaisuja hyödyntäen. Sopimuksen mukaisesti tarvitaan kuitenkin myös matkustamista, paikalla olemista ja face-to-face -palvelua ja ne pyritään hoitamaan koronakriisin aikana mahdollisimman turvallisilla tavoilla.

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen:

”Kansainvälinen markkina suomalaiselle osaamisen viennille on käytännössä rajaton. Siitä huolimatta Sopranon ensimmäinen merkittävä läpimurto koulutusviennissä antoi odottaa itseään kolme vuotta ja vaati isot investoinnit. Tämä hanke on suurimpia koskaan tehtyjä suomalaisen koulutusosaamisen vientikauppoja. Nyt tarvitsemme nopeasti asiantuntijoita töihin hankkeeseen, myös konsortion ulkopuolelta.”



Lisätietoja:



Toimitusjohtaja Arto Tenhunen, 0400 413 314, arto.tenhunen@soprano.fi

Talousjohtaja Panu Kauppinen, 044 236 3740, panu.kauppinen@soprano.fi

Soprano Group – Lifelong Learning for Working Professionals

Soprano Group on Pohjoismaiden johtava yksityinen koulutusorganisaatio. Vuonna 2019 koulutuksiimme osallistui 29 111 henkilöä 2 457 organisaatiosta 27 maasta. Soprano Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.



Sopranon kuuden businesskoulun 1500 koulutusohjelmaa ovat erikoistuneet informaatioteknologiaan, johtamiseen, viestintään, taloushallintoon ja kansainväliseen kauppaan. Tarjoamme diplomit, sertifikaatit ja ammattitutkinnot verkon yli remote-koulutuksina, tekoälyavusteisesti verkossa online-koulutuksena tai perinteisesti luokkahuonekoulutuksena. Uuden teknologian avulla teoreettiset opinnot, käytännön projektit, testit ja keskustelut kollegoiden ja kouluttajien välillä voidaan tehdä yhä useammin kokonaan verkossa. Tavoittelemme monistettavaa ja hyvin skaalautuvaa kansainvälistä koulutusliiketoimintaa.



Sopranon omat asiantuntijat palvelevat koulutuskeskuksissa kolmessa maassa ja seitsemässä kaupungissa, Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Tukholmassa, Göteborgissa ja Pietarissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Sopranolle on myönnetty Avainlippu-tunnus.



