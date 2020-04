April 23, 2020 04:16 ET

ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 23.4.2020 klo 11.15

Robit Oyj, 1.1. – 31.3. 2020:

ROBITIN LIIKEVAIHTO JA SAADUT TILAUKSET KASVOIVAT

Robitin alkuvuoden 2020 kehitys oli vakaata ja yhtiön odotusten mukaista. Yhtiö jatkoi systemaattista työtä kohti pitkän tähtäimen strategisia tavoitteitaan. Koronapandemian nopean maailmanlaajuisen leviämisen vaikutukset yhtiön tuotteiden kysyntään olivat katsauskaudella vähäiset.

Konsernin liikevaihto kasvoi 7,1 % vertailukauteen verrattuna ja oli 21,5 miljoonaa euroa (20,1). Ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset olivat 24,9 miljoonaa euroa, missä on kasvua 6,8 % vertailukauteen ja 31,5 % vuoden 2019 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

”Kaivosliiketoiminta kehittyi ensimmäisellä neljänneksellä positiivisesti etenkin EMEA-alueen Top Hammer -myynnissä. Saimme katsauskauden aikana mm. kaksi isoa kaivostilausta CIS- ja Itä-Euroopan alueelta. Kaivosliiketoiminnan osuuden kasvattaminen on yhtiölle strateginen painopistealue ja olemme tyytyväisiä viimeaikaiseen kehitykseen. Down the Hole - liiketoiminnan osalta liikevaihto ei kehittynyt kaivos- ja louhosmarkkinoilla täysin odotuksien mukaisesti ja segmentin kehitystyö jatkuu.”, toteaa CEO Tommi Lehtonen.

Katsauskauden aikana yhtiön käyttöpääoman tehokkuus parani. Operatiivinen kassavirta oli edelleen epätyydyttävällä tasolla ollen -0,9 miljoonaa euroa (-1,1). Yhtiön käyttökate (vertailukelpoinen EBITDA) oli 1,0 miljoonaa euroa (1,1). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 46,9 prosenttia (49,9).

Koronavirus pandemian aiheuttama epävarmuus muutti yrityksen toimintaympäristöä nopeasti katsauskauden loppupuolella. Yhtiö käynnisti maaliskuussa neuvottelut mahdollisista lomautusjärjestelyistä Suomessa kysyntään liittyvän epävarmuuden seurauksena. Myös yhtiön ulkomaisissa yksiköissä valmisteltiin ja toteutettiin säästötoimenpiteitä.

”Yhtiön strateginen valinta keskittyä vain kulutusosiin palkitsee näissä poikkeustilanteissa. Koronavirustilanteen uskotaan vaikuttavan rajallisesti yhtiön kysyntään. Tällä hetkellä näyttää siltä, ​​että kaivos- tai rakennustyömaiden poraustoiminnot jatkuvat pääosin ilman keskeytyksiä. Vaikutukset Robitin toimintaan riippuvat siitä, miten kauan tiukemmat rajoitustoimet kuten yksittäisten kaivosten sulkemiset jatkuvat ja leviävätkö nämä uusiin meille keskeisiin maihin”., toteaa CEO Tommi Lehtonen.

Robit tiedotti 24.3.2020 luopuvansa toistaiseksi tulosohjeistuksestaan vuodelle 2020. Koronaviruksen synnyttämä epävarmuus toimialan ja talouden kehityksestä vaikeuttaa liiketoiminnan näkymien normaalia ennakoimista. Näkymiä ja ohjeistusta voidaan päivittää jälleen, kun markkinatilanne tarjoaa siihen normaalit edellytykset.

Lisätiedot:

Tommi Lehtonen, CEO

Puh. +358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 10 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com

